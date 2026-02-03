Esposa de Matías Di Benedetto revela el grave accidente que tuvo el defensa de Universitario

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Durante las fiestas de fin de año, Matías Di Benedetto sufrió un grave accidente en el ojo que lo mantuvo alejado de las celebraciones familiares y puso en riesgo su primer examen para obtener la nacionalidad peruana. Su esposa, Samanta Machello, relató todos los detalles en un extenso mensaje que dejó ver la angustia y valentía del defensa crema.

Según el relato de Samanta Machello, el accidente ocurrió el 24 de diciembre, cuando Matías Di Benedetto se aplicó por error unas gotas para los ojos que contenían ácido. Esto lo obligó a pasar la Navidad con un parche en la zona afectada.

"Pasó una Navidad acostado con un parche en el ojo, no pudo festejar, no levantó una copa, ni mucho menos pudo ver a su hija abrir los regalos", contó la esposa del jugador, dejando en claro el impacto del incidente.

Además, el 31 de diciembre, día del primer examen de nacionalización, Matías Di Benedetto no pudo celebrar Año Nuevo debido a la preparación para esta importante prueba. Lamentablemente, según Samanta Machello, el defensor desaprobó ese primer intento.

Di Benedetto y su examen de nacionalización

A pesar del golpe y la frustración por el primer examen, Matías Di Benedetto no se rindió. Se enfocó en la pretemporada con Universitario de Deportes y volvió a prepararse para un segundo examen, que según indicó Samanta Machello, logró aprobar.

"Después de todo lo que pasó, no pudo levantar una copa para las fiestas... pero hoy la levantó yo por él, porque la peleó, la luchó, no se rindió a pesar de todo lo que se decía, salió adelante callado", expresó la esposa del defensa, destacando la fortaleza y resiliencia de su pareja frente a las adversidades.

Aunque el club crema aún no ha confirmado oficialmente los resultados del segundo examen, diversas fuentes aseguran que todo habría sido favorable para Matías Di Benedetto y su proceso de nacionalización.

