Costa Rica: Laura Fernández arrasa en primera vuelta y se convierte en presidenta de su país

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En una primera vuelta electoral histórica en Costa Rica, la derechista Laura Fernández (39 años), se convirtió en la segunda presidenta mujer del país centroamericano, al lograr un arrasador 48 % por sobre encima del 40 % que se requiere como mínimo para evitar el balotaje.

De acuerdo con los reportes oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien quedó en segundo lugar con un 33.32 % ha sido Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN - centroizquierda), haciendo imposible que revierta el resultado con más del 88 % de las mesas escrutadas.

¿Quién es la nueva mandataria costarricense?

La lideresa del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO-centro derecha) seguirá con la línea política del actual presidente, Rodrigo Chaves, para el período 2026-2030. Su influencia en el electorado costarricense ha sido también determinante para lograr 30 de los 57 escaños en la Cámara de Diputados (2026-2031).

Sabiendo desde el domingo 1 de febrero que desde el 8 de mayo será la segunda presidenta de la historia de su país, por detrás de Laura Chinchilla (2010-2014), la virtual nueva mandataria ofreció un primer discurso a sus seguidores donde ratificó su defensa de la "vida, la familia y el libre mercado".

"Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", expresó Fernández desde las afueras de un hotel de San José, capital de Costa Rica.

Cabe señalar que, en Costa Rica se conoce como "segunda república" las reformas políticas que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución.

Si bien es cierto que no detalló los cambios a realizar para lograr una "tercera república", durante su campaña política prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, así como su Carta Magna, con el objetivo de establecer la reelección consecutiva en su país.

Recibe respaldo

Tras conocerse los primeros resultados oficiales del TSE, Laura Fernández habló por teléfono con el actual presidente, Rodrigo Chaves, un economista de derecha con altos niveles de popularidad y de quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación.

Por su parte, la oposición estará encabezada por el socialdemócrata Partido Liberación Nacional, cuyo candidato Álvaro Ramos obtuvo el 33.32 % de los votos y advirtió que "no permitirá actos indebidos".

"Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo", expresó.

Asimismo, en una sesión solemne, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, solicitó "respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes" e hizo un llamamiento a la "responsabilidad para frenar la escalada de insultos", además de buscar soluciones para luchar contra la "pobreza, la ignorancia y la criminalidad".

Un nuevo camino se abre en Costa Rica tras la victoria de Laura Fernández, quien promete reformas constitucionales para impulsar una "tercera república".