María Corina Machado dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez: Para pactar transición en Venezuela

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La líder opositora María Corina Machado sostuvo que está dispuesta a reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pero solo sobre la base de que se reconozca el proceso que vivió su país en las elecciones del 28 de julio del 2024. "A los efectos de definir un cronograma de transición", precisó.

María Corina no descarta reunirse con Delcy Rodríguez

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una ofensiva sorpresa en Caracas el 3 de enero de 2026, Delcy Rodríguez, asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela. En ese marco y tras un mes de la detención del líder chavista acusado de cuatro cargos, el nombre de María Corina Machado vuelve a sonar en el ámbito político internacional.

Pues bien, la líder opositora venezolana sostuvo durante un encuentro en línea con medios colombianos como el diario 'El Tiempo' y la emisora 'Caracol Radio', que está dispuesta a reunirse con la mandataria chavista pero estableciendo ciertas condiciones para el "diálogo".

"Todos sabemos quién es la señora Rodríguez, y si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará, eso no estaría jamás descartado", expresó en un inicio.

Sin embargo, enfatizó que "cualquier proceso de intercambio, de acercamiento, es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio y de que avanzamos en un proceso de transición", haciendo referencia a las elecciones presidenciales del 2024, en las que denunció un presunto fraude que permitió a Maduro ser reelegido, pese a que Edmundo González tuvo más votos a favor.

¿Cuándo regresará María Corina a Venezuela?

Tras asegurar que podría haber un eventual encuentro con Delcy Rodríguez si es que se reconoce y respeta el triunfo del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González, en 2024, María Corina Machado también afirmó que espera "lo antes posible" regresar a Venezuela.

Aunque evitó dar una fecha concreta, detalló que su retorno está condicional "al momento político adecuado" y al cumplimiento de las tareas que se ha propuesto realizar en Estados Unidos.

"Si las cosas evolucionan a la velocidad que están cambiando en este momento, no me extraña que quizás la semana que viene les digo 'muchachos, ya me voy', pero no quiero adelantar esto porque creo que nos ha costado tanto llegar aquí que esto hay que hacerlo bien", puntualizó la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

En medio de la tensión que se vive en Venezuela, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz confirmó que "si es necesario" podría reunirse con la presidenta encargada de su país para avanzar en un cronograma de transición democrática.