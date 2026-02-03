Viaducto Javier Prado: Contraloría advierte riesgo de mayor gasto, expedientes deficientes y posibles retrasos

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría General de la República alertó al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) una serie de riesgos que podrían afectar la correcta ejecución de la elaboración del expediente técnico y la construcción de los tres puentes vehiculares o viaductos en la avenida Javier Prado.

Cabe señalar, que la inversión de la obra es de aproximadamente S/ 550 millones, por lo que exigió a la entidad a adoptar "acciones correctivas urgentes", a fin de ejecutar adecuadamente los proyectos de infraestructura vial.

Advierten gestión deficiente

Según el Informe de Visita de Control n.° 001-2026-OCI/0323-SVC, cuyo período de evaluación va del 23 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026, la obra del "viaducto en la intersección de la Av. Javier Prado y la Av. Sánchez Carrión", que va desde la calle Las Flores hasta el jirón Trujillo en el distrito de San Isidro, fue adjudicada a un consorcio privado el 31 de diciembre de 2025 por un valor de S/ 246 417 533.30.

Al respecto, la comisión de control alertó que la buena pro de la obra fue otorgada a un postor que no consideró, en la matriz de riesgos de su oferta técnica, la valoración de la probabilidad de ocurrencia de riesgos asociados a la obra y a la consultoría de esta.

En ese sentido, la omisión generaría una gestión deficiente, puesto, riesgos de menor relevancia podrían absorber recursos que deberían destinarse a riesgos de mayor impacto.

También alertó que la oferta económica del postor ganador de la buena pro no contempló la implementación de dispositivos y equipos destinados a mitigar el ruido, el polvo y contaminación durante la construcción y operación del viaducto, lo que genera el riesgo de exponer al proyecto a impactos ambientales, sociales, económicos y legales.

Riesgos de retrasos

Otro riesgo alertado por la Contraloría, es que las bases del proceso de licitación no contiene la cláusula de suspensión automática de contrato por liberación de interferencias, lo que podría ocasionar que, durante la ejecución de la obra, la entidad asuma el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, así como gastos de supervisión. Del mismo modo, halló que la empresa incumplió con acreditar la experiencia de su personal.

Además, los auditores de Contraloría alertaron la insuficiente disponibilidad y ausencia de certificación presupuestal para el año fiscal 2026 para respaldar las obligaciones contractuales derivadas del contrato N.º 000275-2025-INVERMET-OGAF.

Esta situación podría generar retrasos en el pago de valorizaciones, controversias contractuales, así como afectar la continuidad y finalidad pública del proyecto.

Asimismo, el informe alerta la presentación de documentación sin la firma de especialistas y el uso de firmas "pegadas", lo cual incumple las formalidades señaladas en las bases, generando el riesgo de afectar la validez y confiabilidad de la información.

Finalmente, la Contraloría informó que lo resultados de visitas de control fueron comunicados al Invermet para que adopten las medidas correctivas a la brevedad posible.