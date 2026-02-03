André Carrillo vuelve a descartar un posible regreso a Alianza Lima: "Les he dicho que soy caro"

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos años, Alianza Lima ha logrado que jugadores de la Selección Peruana regresen del extranjero generando una gran alegría en los hinchas. Sin embargo, uno de los más queridos para el aficionado blanquiazul es André Carrillo quien se ha negado en más de una oportunidad a la chance de volver a vestir la sedas del equipo del pueblo.

André Carrillo vuelve a postergar su regreso de Alianza

En una reciente entrevista con 'PF en Línea', el flamante supercampeón de Brasil con Corinthians volvió a ser consultado sobre una posible vuelva al fútbol peruano, específicamente al equipo que hoy dirige Pablo Guede.

André Carrillo volvió a ser tajante en su respuesta al reafirmar su hinchaje por Alianza Lima e incluso aseguró que toda su familia lo es. Por ello, lamentó que los íntimos no hayan podido levantar título alguno durante los últimos años.

"Yo soy hincha de Alianza, siempre lo fui. Fue donde yo comencé, donde jugué, donde fui muy feliz. Es un club que siempre sigo, que me encantaría que gane. No me ha venido nada bien a mí que estos últimos tres años no haya ganado ni un título. Es el club que yo aprecio mucho, al que le tengo un cariño especial, del cual soy hincha. En mi familia todo el mundo es aliancista", contó.

André Carrillo se proclamó supercampeón de Brasil con Corinthians.

En esa misma línea, la figura de la Selección Peruana agregó que sus compañeros de equipo le han pedido expresamente que pueda volver a La Victoria, pero expresó que el tema monetario podría ser un factor que lo dificulte.

"Algunos jugadores me han dicho (para ir), pero no... de momento, yo creo que ni Alianza está interesada en mí. Yo les he dicho, que soy un poquito caro", añadió.

Estuvo cerca de Universitario

Al igual que otras oportunidades, la 'Culebra' también indicó que mantuvo negociaciones con Universitario cuando dejó el fútbol árabe. Sin embargo, el atacante también descartó esta chance por diferentes circunstancias.

"¿Llegada a la 'U'? No, hoy por hoy no. Yo creo que, hoy jugando en Corinthians, la posibilidad es nula. En su momento sí, porque yo estaba sin contrato, estaba sin club, y ellos fueron de Perú los únicos que se me acercaron. Me llamaron después de que rompí mi contrato con Al Qadisiyah. Ahí fue ese llamado, pero por diferentes motivos no se dio, todo bien", puntualizó.

En resumen, André Carrillo volvió a postergar una posible vuelta a Alianza Lima asegurando que su momento futbolístico y económico en Corinthians lo hace ver más que complicado.