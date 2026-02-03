Mano Menezes podría llamarlo: Extranjero de Alianza quedó habilitado para ser convocado a la Selección Peruana

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A menos de 24 horas para su debut oficial en la Fase 1 de la Copa Libertadores, un jugador de Alianza Lima recibió una noticia que podría cambiar el rumbo de su carrera. Resulta que este futbolista extranjero quedó habilitado para ser convocado a la Selección Peruana tras cumplir con uno de los requisitos primordiales para ello.

Figura de Alianza quedó habilitado para la Selección Peruana

Luego de haber cumplido cinco años ininterrumpidos viviendo y jugando en el Perú, Jairo Vélez, exjugador de Universitario, César Vallejo, solicitó el cambio de federación a la FIFA la cual le fue notificada en las últimas horas.

De esta manera, el volante nacido en Ecuador quedó completamente habilitado para ser convocado por Mano Menezes si así lo considera. Además, otro elemento clave para concretar esta trámite fue que el futbolista en mención no disputó minuto alguno de manera oficial con la selección mayor de su país.

Como era de esperarse, este hecho generó repercusión en la prensa de Ecuador. Por ejemplo, el medio digital Ecuagol le dedicó un extenso artículo explicando paso a paso el proceso de Jairo Vélez y su solicitud a la FIFA para ahora ser elegible por Perú.

"El cambio fue posible debido a que Vélez no disputó partidos oficiales con la selección mayor de Ecuador, condición clave para que el máximo organismo del fútbol mundial autorice la modificación de federación. De esta manera, el atacante queda plenamente disponible para ser convocado por la Blanquirroja en futuras competencias oficiales", indicaron.

Jairo Vélez fue confirmado como nuevo jugador de Alianza Lima para el 2026.

Las puertas están abiertas para todos

Como se recuerda, Mano Menezes, durante su presentación pública realizada el pasado jueves 29 de enero, se refirió a las oportunidades para los jugadores desde que asuma el cargo de entrenador de la Bicolor.

Al ser consultado sobre Christian Cueva y Paolo Guerrero, el brasileño dejó en claro que verá el rendimiento para sus llamados y no se dejará llevar por el nombre.

"Yo dije en la presentación que todos los jugadores están con las puertas abiertas de la selección peruana. Es obvio que tenemos que establecer a aquellos jugadores que tienen mayores posibilidades de estar en la Copa. Pero no podemos renunciar a la disputa de llegar a la Copa; entonces, si hay jugadores que pueden ser importantes para llegar con éxito al Mundial", expresó aquella vez.

En resumen, Jairo Vélez fue notificado por FIFA y quedó oficialmente habilitado para ser convocado a la Selección Peruana tras cumplir con las exigencias requeridas.