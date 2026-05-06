El DESGARRADOR testimonio de un pasajero del CRUCERO afectado por el hantavirus: "Somos personas, no solo noticia"

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles que se confirmaron tres casos de hantavirus y otros cinco casos sospechosos vinculados al brote detectado en el crucero MV Hondius, que cruzaba el océano Atlántico.

El buque tenía previsto atracar en Cabo Verde el martes, pero las autoridades locales prohibieron el desembarco de los pasajeros por motivos de seguridad después de que se informara de la muerte de 3 pasajeros.

Pasajero a bordo del crucero comparte su testimonio

A través de redes sociales, han comenzado a filtrarse los primeros y angustiantes testimonios de quienes permanecen en el crucero. Jake, un famoso bloguero británico, logró romper el silencio con un video viral grabado desde su camarote, donde relata la incertidumbre que viven los pasajeros y el desesperado deseo de la tripulación por "sentirse seguros" en medio de la creciente crisis sanitaria.

"Estoy a bordo del MV Hondius y lo que está pasando en este momento es muy real para todos. No somos solo una historia, hay mucha incertidumbre y eso es lo más difícil. Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa", declaró.

🇿🇦 | Un pasajero a bordo del crucero afectado por el hantavirus comparte su testimonio: "Solo queremos sentirnos seguros". pic.twitter.com/GNwdxubT1x — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 5, 2026

Cepa Andes de hantavirus causó fallecimiento de personas en crucero

gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque se identificó que la cepa Andes del hantavirus fue el causante del deceso de los tres viajeros, así lo ha comunicado el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

Hay que mencionar que, tras dicha detección el centro médico señaló que esta información fue notificada inmediatamente a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza y a su vez a la Organización Mundial de la Salud. Ello, debido al alto nivel de riesgo epidemiológico que representa esta cepa del hantavirus.

En paralelo, el barco bajo bander neerlandesa, que viajaba entre las islas Canarias y Argentina, será acogido por España entre los próximos "3 o 4 días", así lo confirmó el Ministerio de Sanidad del país europeo, basado en el derecho internacional, mediante un comunicado.

"Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países (...) se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación", señala el texto.





Publicación de la OMS en el que informa la cepa Andes

La infección en personas puede provocar afecciones graves y, a menudo, la muerte aunque su gravedad varía según el tipo de virus y la ubicación geográfica. Además, es el causante del síndrome cardiopulmonar por hantavirus, un tipo de enfermedad respiratoria.