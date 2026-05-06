Piero Corvetto niega advertencias previas del JNE y Contraloría sobre retrasos en material electoral

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En conferencia de prensa, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, rechazó haber recibido algún documento de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o algún informe de la Contraloría previo a la realización de las elecciones del 12 de abril.

"A mí el día sábado ni el día viernes me llegó ningún informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones alertándome al respecto. No hubo una alerta previa, el informe de Contraloría completo respecto a lo sucedido el fin de semana electoral recién nos llega durante la semana siguiente, no previamente", afirmó.

Piero Corvetto sí recibió informe inicial de Contraloría

El exjefe de la ONPE precisó que sí existieron advertencias previas en el informe de la Contraloría, pero estas fueron subsanadas antes de las elecciones. Agrega que el reporte completo sobre las fallas en la distribución del material electoral le llegó días después de la jornada electoral.

"El informe de Contraloría completo respecto de lo sucedido el fin de semana nos llega durante la semana siguiente. El día de la jornada electoral no nos llega previamente", sostuvo.

Las fallas logísticas del 12 de abril

Durante las elecciones de primera vuelta se registró más de 200 mesas sin instalar por falta de materiales, dejando sin derecho al voto a 63 mil 300 electores y ocasionando que por primera vez en la historia del Perú se amplíe el horario de sufragio por un día más.

Según las explicaciones del entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, la compañía encargada del traslado del material electoral no envió el número requerido de camiones y que los vehículos disponibles no coincidían con las dimensiones necesarias para el transporte del material.

Estas dificultades generaron cuestionamientos sobre la organización del proceso electoral y motivaron investigaciones tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. Además, terminó con la renuncia a su cargo.

Empresa Galaga también está siendo investigada

Otro punto señalado por el exfuncionario es la situación de la empresa Galaga, encargada de la logística electoral. Según indicó la defensa del Corvetto, los representantes de la compañía también figuran como investigados en el proceso fiscal.

Corvetto señaló que este aspecto forma parte de las diligencias que buscan determinar responsabilidades por las fallas registradas.

El exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, negó haber recibido alertas previas del JNE y Contraloría sobre la distribución del material electoral para las elecciones del 12 de abril.