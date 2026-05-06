¡Locura total! BTS llega a México y saluda a miles de ARMYs desde el balcón del Palacio Nacional

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Ciudad de México vivió una jornada histórica y desbordante de emoción. Miles de seguidores de BTS colmaron el Zócalo para ver a sus ídolos, quienes aparecieron en el balcón del Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. El saludo, breve pero intenso, desató una auténtica locura colectiva que mezcló cultura pop con política en el corazón del país.

A las cinco de la tarde, los siete integrantes de la banda surcoreana se asomaron al balcón presidencial. Bastaron unos segundos para que el Zócalo estallara en gritos, cánticos y pancartas.

Los artistas saludaron con entusiasmo y, en un gesto que multiplicó la euforia, se dirigieron en español a las ARMYs mexicanas, agradeciendo el recibimiento y mostrando su emoción por los conciertos que ofrecerán en los próximos días.

[NEWS] #BTS GIVING A SPEECH AT THE NATIONAL PALACE IN MEXICO CITY IN FRONT OF THOUSANDS OF PEOPLE! 🇲🇽 pic.twitter.com/uVMryRkrfv — BTS Charts News (@btschartsxdaily) May 6, 2026

La reacción de las ARMYs

Desde temprano, miles de fans se habían congregado en la plaza, algunos viajando desde otros estados sin importar no tener boletos para los shows. La espera bajo el sol fue intensa, al punto que bomberos de la CDMX tuvieron que refrescar al público con agua. El momento del saludo se convirtió en un estallido de alegría que rápidamente se viralizó en redes sociales con videos y fotos del encuentro.

Wow MEXICO ! This is actually INSANE 😱🔥 #BTS [🎥 Jimin IG story ] pic.twitter.com/3wHVFk1o3g — Dirty ⁷ saw BTS at Jimmy Fallon 🪭 💜 (@Dirty_7_) May 6, 2026

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había confirmado que BTS visitaría el Palacio Nacional como parte de las actividades previas a su ARIRANG World Tour 2026 en México.

El anuncio generó expectativa y atrajo a miles de seguidores al Zócalo, que aguardaron pacientemente la aparición de los artistas. La mandataria acompañó a la banda en el balcón, reforzando el carácter simbólico del encuentro.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

Agenda de BTS en México

La visita al Palacio Nacional fue el preludio de una serie de conciertos programados en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo, todos con entradas agotadas. Sheinbaum incluso dejó abierta la posibilidad de un futuro concierto en el propio Zócalo, aunque aclaró que aún no hay nada confirmado.

La presentación de BTS en el Zócalo no fue un concierto, pero sí un espectáculo de masas. El saludo desde el balcón presidencial, acompañado de frases en español, reforzó el vínculo emocional de la banda con sus fans mexicanos y marcó el inicio de una serie de shows que ya son históricos.

La escena confirma el poder global del grupo y su capacidad de movilizar multitudes más allá de los escenarios musicales, convirtiendo un espacio político en un templo del pop.