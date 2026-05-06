Papa León XIV responde a Donald Trump tras recientes críticas: "Si alguien quiere criticarme, que lo haga con la verdad"

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A Donald Trump le ha bastado conceder una entrevista telefónica para romper cualquier ilusión de atenuación con el Vaticano debido a que volvió a lanzar críticas contra el papa León XIV, sin embargo, el sumo pontífice lejos de guardar silencio le ha respondido al presidente de Estados Unidos.

El papa León XIV responde tras ataque de Trump

A su salida de su residencia en Castel Gandolfo, la máxima autoridad de el Vaticano tuvo un breve diálogo con periodistas en el que ha respondido al reciente insulto del mandatario norteamericano.

"Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad. La Iglesia lleva años pronunciándose contra todas las armas nucleares", manifestó con un mensaje claro y directo en el que subraya que lo dicho por el inquilino de la Casa Blanca es mentira.

En la previa, el jefe de Estado de EE.UU. brindó una entrevista a la cadena ultraconservadora Salem News Channel en el que volvió a cargar una vez más contra Prevost acusándolo de ser el indulgente con el programa nuclear iraní, aspecto que no tiene sustento.

"Bueno, el Papa prefiere hablar de que es bueno que Teherán tenga un arma nuclear, y no creo que eso sea algo positivo. Imagino que, si dependiera de él, le parecería perfectamente bien que Irán poseyera un arma nuclear", señaló.

No es un conflicto nuevo

En ese sentido, vale mencionar que este cruce no es nuevo. El pasado 7 de abril el papa calificó como "inaceptable" una amenaza de Trump sobre destruir "toda una civilización" en un contexto de conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, la respuesta del presidente estadounidense no tardó y fue tajante: lo llamó "débil" y a su vez cuestionó su papel en la política internacional. Este cruce de palabras escaló más cuando Trump publicó una imagen en sus redes sociales generada con inteligencia artificial donde aparecía como Jesucristo, lo que desencadenó críticas entre sus propios aliados y fue eliminada después.

Marco Rubio se reunirá con el papa León XIV

Hay que mencionar que, en medio de este escenario, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará al Vaticano mañana jueves 7 de mayo para reunirse con el papa. Este encuentro busca recomponer una relación que atraviesa uno de sus momentos más tensos en años.

Como vemos, el papa León XIV ha respondido a las recientes críticas que Donald Trump ha expresado en su contra, en estas lo acusó nuevamente de estar a favor de que Irán tenga armas nucleares.