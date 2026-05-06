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Korina Rivadeneira reaparece en redes sociales tras rumores de romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza

Tras las declaraciones de Israel Dreyfus en un programa digital, Korina Rivadeneira comparte sus días en redes sociales luego del supuesto romance de su ex pareja.

Korina Rivadeneira reaparece en redes tras rumores de romance entre Mario Hart y
Korina Rivadeneira reaparece en redes tras rumores de romance entre Mario Hart y (Composición Exitosa)

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 06/05/2026

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Luego de las declaraciones de Israel Dreyfus en una de las últimas emisiones de su programa vía streaming, el ex chico reality dejó entrever que Mario Hart y Paloma Fiuza tendrían un presunto romance. A horas de lo ocurrido, la aún esposa de Hart, Korina Rivadeneira apareció en redes.

Por medio de la redes sociales, en la plataforma Instagram la modelo y conductora Korina Rivadeneira publicó en sus historias un video con uno de sus menores hijos contando un anécdota familiar dentro de su contidianidad.

¿Cuál fue la publicación de Korina Rivadeneira por redes sociales?

En las imágenes, la ex chica reality comenta el invento de su hija en crearle una prenda de ropa a uno de los pequeños peluches de su hermano. Dicho clip retrata la manera como estaría pasando los días la modelo tras las especulaciones de un nuevo romance de su ex pareja con la modelo brasilera Paloma Fiuza.

La publicación fue difundida luego de las declaraciones de Israel Dreyfus sobre el nuevo romance que estaría rodeando el mundo del espectáculo.
La publicación fue difundida luego de las declaraciones de Israel Dreyfus sobre el nuevo romance que estaría rodeando el mundo del espectáculo.

Declaraciones en el programa digital

En la emisión del programa "Sin Más Qué Decir" del pasado 5 de mayo, los conductores Israel Dreyfus, Diana Sánchez y Flor Ortola comenzaron a hablar sobre la vida amorosa de la modelo brasilera Paloma Fiuza.

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Luego de ello, el ex chico reality consultó a Diana sobre la situación sentimental de Fiuza, a lo que obtuvo una confirmación por parte de la conductora.

Tras estos comentarios, Israel Dreyfus dio la intención de una relación y que, según su punto de vista, podría existir algo más que una amistad entre ambos. 

"No sé, pero mi sexto sentido de 'Caballero de Zodiaco'... Yo no me equivoco. Yo no fallo. Yo nunca fallo", señaló.

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Hasta el momento, ni Mario Hart ni Paloma Fiuza han oficializado algún romance. Sin embargo, los movimientos de cada uno de los implicados estarían siendo evaluados a detalle por los usuarios en internet para encontrar mayor información al respecto que permita aclarar la situación de la presunta nueva pareja que ha mostrado acercamiento en las últimas semanas.

Por su parte, la aún esposa de Mario Hart, Korina Rivadeneira optó por dar una imagen en redes sociales enfocada en sus hijos y en momentos familiares que le ocurren en el día a día, mientras los comentarios sobre su vida sentimental siguen creciendo luego de estas declaraciones que generaron polémica en las últimas horas.

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