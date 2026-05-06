El papa pisará el Bernabéu: El Vaticano confirma viaje y agenda de León XIV en España

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Grandes noticias fueron las recibidas por España, y es que el Vaticano confirmó oficialmente la agenda del papa León XIV en el país y el anuncio tiene un escenario que mezcla religión y fútbol: el Estadio Santiago Bernabéu.

El 8 de junio, a las 19:00 horas, el pontífice se reunirá allí con la comunidad diocesana de Madrid, en un acto que promete ser histórico y que recuerda la visita de Juan Pablo II en 1982.

El Bernabéu como epicentro

La elección del Bernabéu no es casual. El estadio, símbolo del deporte y de la ciudad, se convertirá por una tarde en espacio de encuentro espiritual. Miles de fieles se congregarán para escuchar al papa en un acto que busca reforzar la cercanía de la Iglesia Católica con la comunidad madrileña.

Con esta visita, será la segunda vez que un pontífice pise el césped del Real Madrid para un evento religioso, lo que añade un matiz histórico a la visita.

Agenda en Madrid

León XIV llegará a la capital española el 6 de junio por la mañana y permanecerá hasta el día 9. Durante ese lapso, además del encuentro en el Bernabéu, se prevén reuniones con autoridades civiles y religiosas, así como actividades pastorales en distintas parroquias y espacios comunitarios.

Tras su estancia en Madrid, el papa viajará el 9 de junio a Barcelona, donde se espera que participe en actos vinculados a la comunidad católica catalana y posiblemente visite la Sagrada Familia. El día 11 de junio se desplazará a Canarias, antes de regresar a Roma el 12 de junio, cerrando así un recorrido que combina capital, región y periferia en la geografía española.

Visita histórica

La visita de León XIV se inscribe en la tradición de viajes apostólicos que buscan reforzar la presencia de la Iglesia en Europa. El recuerdo de Juan Pablo II en 1982, cuando el Bernabéu acogió una Celebración de la Palabra con miles de jóvenes, sirve como antecedente y subraya la dimensión simbólica de este nuevo encuentro.

El viaje del papa León XIV a España, con epicentro en el Bernabéu, combina lo espiritual con lo cultural y lo deportivo. Su presencia en el estadio del Real Madrid será un gesto de apertura hacia la sociedad contemporánea, donde los grandes escenarios deportivos también pueden convertirse en templos de encuentro comunitario.

La agenda en Madrid, Barcelona y Canarias refuerza la idea de un pontífice cercano, dispuesto a dialogar con distintas realidades del país.