Actriz peruana denunció a James Cameron por usar sus rasgos faciales en personaje principal de Avatar

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El director de cine James Cameron y The Walt Disney Company enfrentan una demanda presentada por la actriz peruana-estadounidense Q'orianka Kilcher, quien acusa al cineasta de usar sus rasgos faciales sin su consentimiento para crear a Neytiri, uno de los personajes principales de la franquicia Avatar e interpretado por la actriz Zoe Saldaña.

Demanda contra James Cameron

De acuerdo con la demanda, Cameron habría usado como referencia la apariencia de Kilcher luego de verla en un anuncio del LA Times sobre la película 'El nuevo mundo (2025)', donde la actriz interpretó a Pocahontas.

En el documento se precisa que el director "extrajo sus rasgos faciales" y ordenó a su equipo de diseño basar al personaje de Neytiri en su imagen. Además, reclama que la multimillonaria saga se benefició de la presunta apropiación sin brindarle crédito ni compensación a la joven actriz. La defensa de Kilcher ha calificado el hecho como una explotación de su "identidad biométrica y patrimonio cultural".

Las pruebas

Kilcher ha presentado como prueba un boceto de Neytiri firmado por Cameron junto a una nota que decía: "Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri". El encuentro entre ambas partes ocurrió en 2010, tras el estreno de la primera película de Avatar.

La actriz afirmó que nunca fue convocada a audicionar para el proyecto a pesar de que su agente intentó contactarse con la productora en varias oportunidades. Agregó que tomó conocimiento del presunto uso de su imagen cuando se difundió en redes sociales un fragmento de una entrevista en el que Cameron reconocía haber usado una fotografía suya como referencia.

"Jamás imaginé que alguien en quien confiaba usaría sistemáticamente mi rostro sin mi consentimiento", declaró Kilcher, quien calificó el hecho como "profundamente reprobable".

El abogado de la actriz agregó que no se trata de inspiración artística, sino de una "extracción" de rasgos biométricos utilizada en un proceso comercial que generó miles de millones de dólares. En esa línea, han solicitado una indemnización por daños y prejuicios de cuantía no especificada por la supuesta violación de la ley de derecho de publicidad de California.

Hasta el momento, ni James Cameron ni representantes de The Walt Disney Company se han pronunciado al respecto.

La actriz peruana Q'orianka Kilcher aseguró que continuará con la demanda hacia el director de cine James Cameron y The Walt Disney Company por "replicar, explotar y comercializar sus rasgos faciales" sin su autorización para crear a Neytiri, uno de los personajes principales de Avatar.