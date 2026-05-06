Murió Ted Turner, fundador de la cadena CNN, a los 87 años: ¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El empresario, visionario de los medios y filántropo estadounidense, Ted Turner, quien fue fundador de la cadena CNN, falleció este miércoles 6 de mayo a los 87 años, así lo confirmó su empresa Turner Enterprises mediante un comunicado de prensa.

Adiós al fundador de CNN

Ted Turner, pionero de los medios de comunicación que transformó la industria con la creación del primer canal de noticias que dure las 24 horas, dejó de existir hoy a los 87 años. Fue su empresa Turner Enterprises la que reveló sobre la lamentable noticia, a través de la cadena CNN, imperio que él mismo fundó en 1980.

El deceso del hombre de negocios, cuya personalidad audaz marcó una época en el periodismo mundial, representa la finalización de una etapa para la televisión informativa a nivel internacional.

Hay que mencionar que, el magnate norteamericano dio a conocer en 2018 que que padecía de demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo que es el segundo más compun después del Alzheimer. Desde entonces, prácticamente desapareció de la vida pública.

Tuner Enterprises confirmó el fallecimiento de Ted Turner

Un imperio mediático con presencia de excentricidades

El hombre que cambió el formato de las noticias en la televisión, tuvo una carrera tan turbulenta como variada a la vez en la que siempre persiguió sus pasiones. Así, creó cadenas televisivas de renombre como Cartoon Network, TBS y Turner Classic Movies, además de CNN.

De igual forma, el empresario oriundo de Ohio adquirió a los Bravos de Atlanta, equipo de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y a los Halcones de Atlanta de la NBA. También, llegó a casarse y divorciarse de la estrella de Hollywood Jane Fonda.

Otras de sus excentricidades es que llegó a convertirse en un navegante de fama internacional siendo reconocidon como el mejor en cuatro ocasiones distintas en las década del 70.

En tanto, como filántropo inauguró la Fundación de las Naciones Unidas y siempre abogó por la eliminación mundial de las armas nucleares y fue un conservacionista que se conviritió en uno de los mayores propietarios privados de tierras en Estados Unidos, con alrededor de 809 mil hectáreas en ocho estados y tenía más de 45 mil bisontes.

Inclusive creó el dibujo animado 'Capitán Planeta' para educar a los niños sobre el medio ambiente. Turner deja cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos. Con su partida, el mundo de las comunicaciones despide a una de sus figuras más representativas, cuya imaginación permitió que la información no tuviera pausas.