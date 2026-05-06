Papas fritas de dos marcas son retiradas del mercado por contener una bacteria mortal

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Por medio de un reciente reporte de la FDA, los lotes de papas fritas distribuidos en diversos establecimientos, han sido retirados del mercado por contener una bacteria mortal para los consumidores.

La administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), organización encargada de proteger la salud pública anunció el retiro de una marca de papas fritas vendida en diversos establecimientos del país

Marca involucrada en el caso

Dicha organización estatal lanzó una alerta sanitaria tras anunciar el retiro del mercado de varias papas fritas de las marcas 'Zapp's y Dirty Chips', productos elaborados por la empresa 'Utz Quality Foods' debido a un posible riesgo de contaminación con salmonela.

Según informó la entidad estadounidense, el retiro afecta específicamente a algunos lotes de papitas fritas empaquetadas que contienen un condimento elaborado a base de leche en polvo suministrada por un proveedor externo.

Este ingrediente podría haber estado contaminado con la bacteria salmonela, por este motivo las autoridades decidieron emitir la advertencia preventiva para proteger a los consumidores finales.

Comunicado difundido por la entidad estatal

Por medio de su página oficial, la FDA ha publicado un comunicado con la especificación de todo lo relacionado con la marca y el componente que pudo poner en riesgo la salud de las personas consumian las marcas examinadas.

La entidad comentó que niños, adultos mayores o personas con el sistema inmune debilitado podrían desarrollar enfermedades por la bacteria mortal.

La FDA indicó que, hasta el momento, no se han reportado personas enfermas relacionadas con el consumo de estos productos. Sin embargo, recomendó a quienes hayan adquirido las papas fritas involucradas que no las consuman bajo ninguna circunstancia y las desechen inmediatamente.

Asimismo, la agencia publicó una lista detallada de los productos afectados, incluyendo códigos y fechas de vencimiento, con el fin de que los consumidores puedan identificarlos con facilidad y evitar riesgos para su salud.

Dentro de su comunicado oficial, la FDA recordó que la salmonela es un microorganismo capaz de provocar infecciones graves y, en algunos casos, potencialmente mortales.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. No obstante, las complicaciones pueden agravarse en determinados pacientes que tienen mayor predisposición de adquirir la bacteria.

Finalmente, la institución correspondiente logró que la distribución de las papas fritas vendidas en Estados Unidos sean retiradas por contener una bacteria mortal que exponía de manera grave la salud de toda la población estadounidense.