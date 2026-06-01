Choque e incendio de un autobús dejó al menos 8 muertos y más de 30 heridos: Esto se sabe

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en carretera. Un autobús chocó y se incendió, dejando un balance preliminar de al menos ocho muertos y más de 30 heridos. Las causas exactas del accidente siguen siendo materia de investigación.

Accidente en carretera: Autobús chocó y se incendió

De acuerdo a los últimos reportes, el conductor de un autobús con 38 pasajeros a bordo y tres miembros de tripulación perdió el control de la unidad y chocó contra las barreras de seguridad de una carretera al promedias la 1:40 a.m. del último domingo 31 de mayo.

El impacto desencadenó un incendio que se propagó con rapidez y engulló el vehículo perteneciente a Pamukkale Tourism. Imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación como TRT Haber mostraron la carrocería carbonizada a un lado de la autopista y más daños que causaron gran impacto.

Según las autoridades, el autobús tenía como destino la ciudad mediterránea de Antalya, en Turquía y, desafortunadamente, el accidente dejó al menos ocho muertos, entre ellos un bebé de nueve meses y su padre, así como el conductor de la unidad.

Tragedia en Turquía: Investigan choque de autobús

El balance preliminar de las víctimas también precisan que el choque e incendio de un autobús en Turquía dejó 33 heridos, quienes debido a la gravedad de sus lesiones fueron trasladados a hospitales de la ciudad, según ha informado TRT Haber, el canal de televisión público turco.

Debido a la magnitud de la tragedia, el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, envió sus condolencias al presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, expresando su solidaridad con las familias de las víctimas y deseando una pronta recuperación a los afectados por la colisión del vehículo.

Los equipos de emergencia realizaron las diligencias respectivas en la carretera y anunciaron que investigarán las causas exactas del accidente que se da un día después del Eid al-Adha. El festival religioso suele coincidir con un aumento de los accidentes de tráfico en toda Turquía, ya que la gente viaja para visitar a la familia y tomar vacaciones.

Denizli-Aydın Otoyolu'nda meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı otobüs faciasının ardından ortaya çıkan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangında tamamen yanan yolcu otobüsünden geriye yalnızca demir iskelet kaldı. pic.twitter.com/iOJdVZOV8t — Kent 20 Haber (@kent20Haber) June 1, 2026

Otro accidente vehicular: Volcadura de camión dejó heridos

Abdul Malik Niazai, portavoz del gobernador provincial, precisó que, lamentablemente, el accidente de un camión que regresaba de Pakistán a Afganistán, dejó un saldo preliminar de al menos 20 muertos y 33 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos como el Regional de Nangarhar para atender sus lesiones, en la provincia de Laghman, en la autopista principal que une Kabul.

"Lamentablemente, 20 de nuestros conciudadanos han perdido la vida y otros 33 han resultado heridos en este trágico incidente. Entre las víctimas hay mujeres, niños y hombres", confirmó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA) en un comunicado.

Accidente en Afganistán: Volcadura de camión.

Es así como una vez más, una carretera es escenario de un lamentable accidente de tránsito. Un autobús chocó y se incendió, dejando al menos ocho muertos y 33 heridos en Turquía. Las autoridades siguen investigando las causas del siniestro vial.