Elecciones Colombia 2026: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella irán a segunda vuelta

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Colombia vivió este domingo una jornada electoral decisiva. Con ya el 99% del escrutinio realizado, los resultados preliminares confirman que Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda disputarán la presidencia en segunda vuelta el próximo 21 de junio, de acuerdo también a lo señalado por la Registraduría Nacional de Estado Civil de Colombia.

La sorpresa es que el oficialismo, que esperaba un triunfo directo en primera ronda, quedó relegado al segundo lugar, lo que representa un revés político para el presidente Gustavo Petro y su proyecto de continuidad.

Los números

De la Espriella (Defensores de la Patria): 44,70 % de los votos.

44,70 % de los votos. Cepeda (Pacto Histórico): 41,40 %.

41,40 %. Paloma Valencia (Centro Democrático): apenas 7,10 %, muy rezagada.

Aunque De la Espriella lidera, no logró alcanzar el 50% más uno necesario para evitar el balotaje, el cual está confirmado a llevarse a cabo dentro de los próximos 10 días.

Resultados al 99,2%

Un outsider meteórico y un revés para Petro

El ascenso de De la Espriella llama la atención porque carece de experiencia en gestión pública y no cuenta con un partido consolidado. Su campaña se ha basado en oposición mediática y un discurso de derecha que absorbió gran parte del espectro conservador, desplazando al oficialismo de Gustavo Petro

La candidatura de Cepeda, respaldada por el oficialismo, no logró capitalizar el aparato estatal ni la expectativa de continuidad. Petro había apostado a que su senador del partido Pacto Histórico ganara en primera vuelta, pero los resultados muestran un electorado dividido y un oficialismo evidentemente debilitado.

Polarización en el horizonte

El balotaje se perfila como un choque entre dos extremos: la izquierda representada por Cepeda y la derecha de De la Espriella. El centro y los sectores de más moderados quedaron completamente desdibujados y ausentes en esta contienda, con menos del 10% de votos obtenidos.

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