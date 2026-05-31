Primera vuelta: Más de 40 millones de colombianos acuden hoy a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este domingo 31 de mayo, más de 40 millones de colombianos acuden a las urnas para elegir a su próximo presidente para los siguientes cuatro años. En ese sentido, 26 organizaciones y misiones internacionales, con 1 500 observadores, harán seguimiento a la jornada electora que empezará a definir al sucesor de Gustavo Petro.

Es importante mencionar que, según el sistema electoral colombiano, si ninguno de los candidatos presidenciales alcanza el 50 % +1 de los votos válidos habrá una segunda vuelta entre los dos más votados, la cual está prevista para el domingo 21 de junio, quien resulte ganador asumirá funciones del 7 de agosto del 2026 al 7 de agosto del 2030.

Principales candidatos presidenciales para suceder a Gustavo Petro

Para esta jornada electoral son 11 los candidatos presidenciales que se presentan con el objetivo de llegar a la Casa de Nariño (Palacio Presidencial de Colombia); sin embargo, de acuerdo con las encuestas de dicho país, hay tres principales aspirantes con posibilidades de llegar a un balotaje.

Iván Cepeda (izquierda y centro-izquierda), es el representante del Pacto Histórico, partido oficialista de Gustavo Petro. De 63 años, el senador ha liderado gran parte de los sondeos publicados durante la campaña y llega a la elección como uno de los favoritos para avanzar a una eventual segunda vuelta.

Su propuestas se basan en continuar con las reformas sociales del actual presidente, aumentar el rol del Estado en la economía, lucha contra la corrupción, disminuir la desigualdad, reformar instituciones y conseguir la paz sin renunciar al diálogo.

Abelardo de la Espriella (derecha radical) es considerado un 'outsider' para parte del electorado colombiano. Su modelo de gobierno es comparado con los de Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos.

Paloma Valencia (derecha y centro-derecha) pertenece al Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. La candidata propone el fortalecimiento de la fuerza pública, la reducción de impuestos y la promoción de la inversión privada.

Para tener en cuenta:

Según la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones en Colombia, para los comicios están habilitados 41 421 973 ciudadanos, de los cuales 40.007.312 lo harán dentro de territorio local, mientras que 1 414 661 de ciudadanos lo harán desde diferentes partes del mundo.

En estas elecciones, los ciudadanos votarán exclusivamente por la fórmula integrada por presidente y vicepresidente de la República. Cada candidatura aparece en la cédula de sufragio; asimismo, los electores también cuentan con la posibilidad de elegir la opción de voto en blanco.

A diferencia de otros procesos electorales, durante esta jornada no se escogerán congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados o concejales, puesto que, las elecciones legislativas se realizaron en marzo último, permitiendo la conformación del nuevo Congreso que acompañará al próximo jefe de Estado durante los siguientes cuatro años.

Los colombianos tienen desde hoy la oportunidad de elegir democráticamente a su nuevo presidente para el período 2026-2030.