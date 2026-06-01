Potente EXPLOSIÓN destruye una FÁBRICA de pirotecnia y deja dos heridos: Provocó la rotura de ventanas en la zona

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una potente explosión ocurrida durante las primeras horas de este lunes en una fábrica de pirotecnia encendió las alarmas en distintas comunidades de la isla mediterránea.

La detonación, que fue seguida por varias explosiones menores, produjo una enorme columna de humo visible desde varios kilómetros y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en la zona afectada.

Daños y heridos tras la explosión

Según reportaron medios locales y agencias internacionales, el estallido ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana en una planta dedicada a la fabricación de fuegos artificiales ubicada en una zona agrícola cercana a Salina, en Malta.

La onda expansiva fue tan intensa que numerosos residentes aseguraron haber sentido vibraciones en sus viviendas e incluso reportaron daños menores en algunas estructuras cercanas.

Las autoridades confirmaron que dos hombres, de 67 y 47 años, resultaron heridos mientras realizaban labores en campos agrícolas próximos al lugar de la explosión. Los heridos, residentes en la Bahía de San Pablo, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Mater Dei con heridas leves y síntomas de shock, según medios locales.

Equipos de bomberos y personal especializado permanecieron durante varias horas en el área para controlar posibles focos de incendio y verificar que no existieran más riesgos derivados del material pirotécnico almacenado en la planta.

🇲🇹 Una potente explosión destruye una fábrica de pirotecnia en Malta y deja dos heridos.



El estallido sacudió gran parte de la isla, hizo vibrar edificios y provocó la rotura de ventanas en la zona. pic.twitter.com/EfVTFAMMWP — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 1, 2026

Investigan las causas del siniestro

Aunque la magnitud del estallido generó preocupación por una posible tragedia mayor, la policía informó que ninguno de los trabajadores autorizados de la fábrica se encontraba en el recinto al momento de la explosión. Esto evitó que el número de víctimas fuera más elevado.

El primer ministro maltés, Robert Abela, expresó su solidaridad con las personas afectadas y señaló que el Gobierno movilizó recursos de manera inmediata

"Nuestros pensamientos están con las personas afectadas por la explosión de esta mañana. Las autoridades del país enviaron de inmediato a sus representantes y personal para prestar asistencia", escribió en Facebook el primer ministro maltés, Robert Abela.

Las autoridades maltesas iniciaron una investigación para esclarecer qué provocó la detonación. Por ahora no se descarta ninguna hipótesis, mientras especialistas inspeccionan los restos de la instalación y recopilan evidencias para determinar si existió una falla técnica, un accidente operativo o algún otro factor relacionado con el almacenamiento de material explosivo.

La explosión vuelve a poner sobre la mesa los riesgos asociados a la industria pirotécnica, especialmente en zonas donde este tipo de fábricas se ubican cerca de áreas agrícolas o pobladas. Mientras continúan las pesquisas, las autoridades mantienen vigilancia en el sector para garantizar la seguridad de los residentes y evitar nuevos incidentes