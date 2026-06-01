Luis Miguel Castilla desmiente a Roberto Sánchez: "Me están utilizando para seguir desinformando"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, desmintió a Roberto Sánchez sobre una supuesta calificación positiva a Pedro Francke cuando fue titular de dicha cartera, señalando que lo está utilizando. Indicó que eso puede ser fruto de la desesperación o mal asesoramiento para limpiar su imagen y de que es alguien que no dice la verdad.

En declaraciones a Exitosa, Castilla expresó su molestia por haber sido mencionado durante el debate presidencial y aseguró que su nombre está siendo empleado para respaldar narrativas que considera alejadas de la realidad.

"La verdad es que yo no estaría hablando contigo ahorita si no sintiera que me están utilizando para nuevamente seguir desinformando a la gente", afirmó el ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según explicó, las referencias realizadas por Sánchez forman parte de una estrategia para contrarrestar las críticas que han surgido sobre las propuestas económicas presentadas por su equipo técnico.

Castilla rechaza supuestos elogios a Pedro Francke

Durante la entrevista, el economista recordó que Roberto Sánchez volvió a mencionar argumentos que, a su juicio, ya habían sido desmentidos anteriormente respecto a la recuperación económica posterior a la pandemia.

"Hemos tenido toda una andanada de críticas de cara al equipo técnico y a las políticas que está planteando el señor Sánchez al país. Y no tiene mejor idea que, en lugar de rebatirlas, en lugar de ser convincente en el debate presidencial que está mirando todo el país, menciona a través de mentiras", señaló.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, desmintió a Roberto Sánchez sobre una supuesta calificación positiva a Pedro Francke cuando fue titular de dicha cartera, señalando que lo está utilizando. Indicó que eso puede ser... pic.twitter.com/bdjohlqe0B — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

Asimismo, cuestionó que se le atribuya una opinión que nunca emitió sobre la gestión de Francke y remarcó que la recuperación registrada tras la crisis sanitaria respondió a factores estadísticos y no necesariamente a decisiones de política económica.

Acusa desesperación y mala asesoría en la campaña

Castilla fue más allá y sugirió que las recientes declaraciones del candidato podrían responder a una estrategia desesperada para mejorar su imagen ante el electorado.

"Yo creo que o están desesperados tratando de limpiar su imagen, o están mal asesorados, pero creo que esto comprueba de que estamos ante una posibilidad de una persona que no dice la verdad", manifestó.

El exministro añadió que Sánchez intenta proyectar una imagen distinta a la que realmente representa. "Trata ahora de pintarse como la Caperucita Roja cuando no lo es", enfatizó.

Finalmente, Castilla dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en la contienda electoral y aseguró que sus intervenciones públicas se limitan al análisis de políticas públicas.

"Yo no soy político, no estoy metido en la política, estoy metido en tratar de decir e informar a la gente respecto a las políticas públicas, que es muy distinto", concluyó.

Sus declaraciones reavivan el debate sobre la veracidad de los mensajes difundidos durante la campaña y colocan nuevamente bajo escrutinio el uso de figuras técnicas para respaldar posiciones políticas en un contexto electoral cada vez más polarizado.