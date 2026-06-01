RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Elige Bien
Buscó que lo conozcan

Roberto Sánchez trató de mostrarse en el debate como un gestor experimentado, según analista

La analista política Giovanna Peñaflor sostuvo que tras el debate presidencial, Roberto Sánchez trató de mostrar que cuenta con mayor experiencia debido a que aún hay gente que no lo conoce.

Roberto Sánchez trató de mostrar experiencia en el debate, según analista
Roberto Sánchez trató de mostrar experiencia en el debate, según analista (Foto: Composición Exitosa)

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 01/06/2026

Síguenos en Google News Google News

En entrevista para Exitosa, la analista política Giovanna Peñaflor, señaló que Roberto Sánchez ha tratado de mostrar que cuenta con mayor experiencia porque aún hay gente que no lo conoce. Señaló que esto fue un tema central debido a que el electorado no esperaba analizar propuestas, sino algo que les indique quién será el mal menor.

Roberto Sánchez buscó mostrar su experiencia 

La especialista analizó el rendimiento de los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentaron en el debate presidencial desarrollado la noche del último domingo, 31 de mayo.

Al respecto, desde su perspectiva señaló que el performance de Keiko Fujimori estuvo "muy por debajo" de lo que se esperaba debido a que "leyó" su plan de gobierno tal y como lo hicieron otros candidatos a la Presidencia del Perú en la primera vuelta de elecciones.

"Repitió ese tema, se vio demasiado forzada. Planteó una estrategia de hablar de la situación. Por ejemplo cuando empezó a hablar sobre cómo está el país como si ella no tuviera nada que ver en todo este tiempo creo que fue un planteamiento equivocado. Allí le dio una oportunidad a Sánchez que no pudo aprovechar con un libreto con el que mostró poca cintura", refirió.

Noticia en desarrollo...

Elecciones 2026: ONPE concluye traslado de material electoral al interior del país de cara a la segunda vuelta
Lee también

Elecciones 2026: ONPE concluye traslado de material electoral al interior del país de cara a la segunda vuelta

Marco Vinelli cuestiona el plan de gobierno de Juntos por el Perú: "Va cambiando el discurso, no es serio"
Lee también

Marco Vinelli cuestiona el plan de gobierno de Juntos por el Perú: "Va cambiando el discurso, no es serio"

Temas relacionados debate presidencial Juntos por el Perú Roberto Sánchez

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA