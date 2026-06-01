Roberto Sánchez trató de mostrarse en el debate como un gestor experimentado, según analista

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En entrevista para Exitosa, la analista política Giovanna Peñaflor, señaló que Roberto Sánchez ha tratado de mostrar que cuenta con mayor experiencia porque aún hay gente que no lo conoce. Señaló que esto fue un tema central debido a que el electorado no esperaba analizar propuestas, sino algo que les indique quién será el mal menor.

Roberto Sánchez buscó mostrar su experiencia

La especialista analizó el rendimiento de los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentaron en el debate presidencial desarrollado la noche del último domingo, 31 de mayo.

Al respecto, desde su perspectiva señaló que el performance de Keiko Fujimori estuvo "muy por debajo" de lo que se esperaba debido a que "leyó" su plan de gobierno tal y como lo hicieron otros candidatos a la Presidencia del Perú en la primera vuelta de elecciones.

"Repitió ese tema, se vio demasiado forzada. Planteó una estrategia de hablar de la situación. Por ejemplo cuando empezó a hablar sobre cómo está el país como si ella no tuviera nada que ver en todo este tiempo creo que fue un planteamiento equivocado. Allí le dio una oportunidad a Sánchez que no pudo aprovechar con un libreto con el que mostró poca cintura", refirió.

Noticia en desarrollo...