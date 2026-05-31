Estrella de la lucha libre pierde la vida en grave accidente de tránsito: Seguidores y colegas sufren por su muerte

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo de la lucha libre se encuentra lleno de conmoción luego de reportarse que una de sus estrellas perdió la vida en un grave accidente de tránsito cuando se encontraba a bordo de su motocicleta.

Fallece estrella de la lucha libre en atroz accidente

La lucha libre mexicana se encuentra de luto después de que se confirmara, el último viernes 29 de mayo, el fallecimiento del luchador independiente conocido como 'Tempo' tras ser víctima de un aparatoso accidente de tránsito en las calles de la Ciudad de México.

De acuerdo a información que manejan las autoridades el deportista se encontraba manejando su motocicleta cuando de pronto, de forma inesperada, se resbaló y fue atropellado por una camioneta de carga pesada cuando transitaba sobre el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, en Iztacalco.

El cuerpo terminó junto a la estación Recreo de la Línea 5 del Metrobús. Elementos del cuerpo de emergencia llegaron al lugar del reporte para poder levantar el cuerpo con la finalidad de liberar la circulación automovilística.

Vale indicar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) manifestó que la identidad de la víctima se confirmó tras hallar entre sus pertenencias un mallón posiblemente de un luchador. Además, peritos identificaron tatuajes en su cuerpo sobre todo el ubicado en su brazo en el que resaltaba la frase: "Un día a la vez", que ayudó a reconocerlo.

Según reportes, 'Tempo' se dirigía a una función de lucha libre. Ahora, el Ministerio Público mexicano viene realizando las investigaciones del caso. Mientras tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de los centros C2 y C5 para identificar al responsable del deceso de la figura de la lucha libre azteca.

La última publicación en Instagram de 'Tempo'

¿Quién era 'Tempo'?

El luchador 'Tempo', también conocido como 'El amo del tiempo' fue un luchador profesional independiente de origen mexicano, específicamente de la colonia Escuadrón 201, de Iztapalapa. Destacó de manera rápida en el ambiente de la lucha libre volviéndose famoso también por vender ropas interiores con su nombre y rostro.

En sus redes sociales tenía una gran cantidad de seguidores en las que siempre compartía información sobre sus proyectos y presentaciones. Será siempre recordado por su humildad y cercanía a sus aficionados.

Como vemos, la lucha libre mexicana vive un inmenso dolor tras la sensible pérdida de unos de exponentes como lo es el luchador 'Tempo', quien falleció producto de un grave accidente de tránsito tras ser atropellado por un camión cuando cayó de su motocicleta.