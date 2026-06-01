Tragedia tras explosión en almacén: Reportan más de 45 muertos y decenas de heridos

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una explosión en un almacén donde se gauradaban explosivos para minería dejó más de 45 muertos y decenas de heridos, según el reporte preliminar de las autoridades, quienes aún realizan las labores de búsqueda de supervivientes. Las causas de la tragedia siguen bajo investigación.

Explosión dejó varias víctimas en almacén: Reporte preliminar

De acuerdo a los primeros reportes, una tragedia se registró el último domingo 31 de mayo. Una explosión ocurrida en un edificio, precisamente en uno de los pisos donde funcionaba un almacén para albergar explosivos que se usan para la minería, controlada por un ejército rebelde, dejó varias víctimas.

Las autoridades precisaron que el estallido se dio en una zona controlada por el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA), uno de los grupos rebeldes más poderosos de Myanmar, que lleva décadas luchando por una mayor autonomía del gobierno central. Un portavoz del TNLA indicó a medios locales que tras tener conocimiento de la emergencia se desplegaron los equipos de asistencia y bomberos.

Tras las diligencias y labores de búsqueda y rescate se dio un balance preliminar de al menos 46 cuerpos recuperados sin vida, pero la agencia de noticias en línea Shwe Phee Myay del estado de Shan, informaron de cifras de muertos que oscilaban entre 50 y 55. Asimismo, las autoridades detallaron que la explosión también dejó más de 70 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

🚨 Massive explosion at gelignite warehouse in northeastern Myanmar kills at least 55 people including children



70+ injured, over 100 homes destroyed in Kaungtup village. Ta'ang National Liberation Army warehouse blast ripping through the area pic.twitter.com/d6H8rRwhJU — HUSSEIN (@PulseOrbit) May 31, 2026

Investigan tragedia en almacén con explosivos en Myanmar

La explosión generó graves daños en viviendas aledañas, cerca de la frontera con China. Imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa columna de humo elevándose desde el lugar, edificios derrumbados y escombros esparcidos por doquier.

En un comunicado difundido a través de Telegram, el TNLA explicó que el edificio donde ocurrió la explosión era empleado por su departamento económico para almacenar gelignita, un explosivo utilizado en labores de minería y cantería. Tras lo ocurrido, precisaron que iniciarán una investigación para determinar las causas exactas del estallido.

"A causa de esta explosión, muchos aldeanos locales perdieron la vida y sufrieron heridas y daños en sus hogares", dijo el grupo militar, sin dar más detalles.

Explosión deja decenas de muertos en una aldea controlada por ejército rebelde en Myanmar.

Labores de búsqueda de sobrevivientes tras la explosión

La televisora estatal china CCTV comunicó que las autoridades locales están ofreciendo ayuda, atención médica y asistencia de reasentamiento a los residentes afectados. Finalmente, recordaron que Myanmar está sumido en la agitación desde que el ejército tomó el poder del gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, lo que desencadenó una oposición popular generalizada.

En medio de la situación política en Myanmar, una devastadora explosión se registró en un edificio, precisamente en un almacén donde se guardaban explosivos para minería, dejando más de 45 muertos y decenas de heridos. Las causas del estallido siguen bajo investigación.