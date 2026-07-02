Conciertos de BTS en Chile peligra: Niegan autorización para uso del Estadio Nacional y fans exigen soluciones

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los conciertos de BTS en Chile, programados para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026, quedaron en suspenso luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) decidiera no autorizar el uso del Estadio Nacional con el escenario 360°.

La medida, según señalaron, busca proteger la cancha y garantizar compromisos deportivos ya agendados, pero ha generado una fuerte polémica entre seguidores, autoridades y la productora DG Medios, que vendió las entradas meses atrás sin contar con la inspección previa del Ministerio del Deporte.

La explicación oficial

La ministra del Deporte, Natalia Duco, señaló que el escenario 360° es inviable porque su estructura supera las 60 toneladas, lo que pondría en riesgo el césped híbrido del Coliseo Central. Recordó que el campo debe mantenerse apto para partidos internacionales, la Teletón 2026 y otros eventos deportivos.

Duco criticó que la productora haya vendido entradas sin contar con la autorización definitiva y ofreció alternativas: realizar el concierto en el mismo estadio pero con un escenario distinto, sin el formato 360°, o trasladar la infraestructura a otro sector del recinto.

Natalia Duco, ministra del deporte, sobre los conciertos de BTS en Chile en el estadio nacional:

"Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado"



Esto es una irresponsabilidad tremenda, algo que decir @dgmedioschile ?#BTSALNACIONAL pic.twitter.com/VJrcA0e7wv — armychilensis 🇨🇱 ⊙⊝⊜ ARIRANG BTS VUELVE A CHILE (@armychilensis) July 3, 2026

ARMYs de pronuncian

El BTS Chile Fanclub difundió un comunicado oficial en el que expresó su preocupación por la decisión del IND y la incertidumbre que enfrentan miles de fanáticos que ya adquirieron entradas.

El texto solicita que tanto el Estado como la productora DG Medios asuman su responsabilidad y trabajen coordinadamente para encontrar una solución viable, ya sea en el Estadio Nacional o en otro recinto alternativo respetando el formato que caracteriza sus conciertos. Además, pide transparencia en el proceso y mantener informada a la comunidad.

Comunicado de las fans

Los seguidores de la boyband surcoreana consideran que la situación refleja una irresponsabilidad compartida: por un lado, la productora que permitió la venta de boletos sin autorización; por otro, las autoridades que recién ahora, meses después, toman medidas restrictivas. En redes sociales, la molestia se tradujo en mensajes de frustración y en llamados a que se respete el compromiso con los fans.

Gran expectativa en peligro

Los conciertos forman parte de la gira mundial "The Arirang Tour", que marcaría el regreso de BTS a Chile tras casi una década. La expectativa era enorme: las entradas se agotaron rápidamente en abril, reflejando la magnitud del fanatismo en el país. Ahora, la productora y las agencias vinculadas deberán evaluar si aceptan las condiciones propuestas o si buscan otro recinto para mantener las fechas.

La negativa pone en suspenso uno de los espectáculos más esperados del año en Chile. La falta de previsión generó un conflicto que afecta a los fans, quienes exigen soluciones y transparencia. El desenlace aún está abierto, pero lo cierto es que la tensión entre logística, infraestructura y expectativas ha convertido el caso en un símbolo de cómo no gestionar grandes eventos culturales.