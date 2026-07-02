Cifra de víctimas mortales por doble terremoto en Venezuela aumenta a 2 595

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, brindó este jueves 02 de julio, un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central país, el pasado 24 de junio.

Vale recordar que, en conmemoración por el terrible saldo de víctimas que viene dejando el doble movimiento telúrico, la mandataria venezolana decretó siete días de duelo nacional, a partir de las 6:00 p. m. de ayer, miércoles 01 de julio.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

En una nueva rueda de prensa realizada esta noche desde Caracas, la jefa de Estado indicó que han perdido la vida 2 595 personas, mientras que la cantidad de heridos ascendió a 12 400. Del mismo modo, agradeció el envío de ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas y equipos para intensificar las labores de rescate.

ÚLTIMA HORA | Se elevan a 2.595 las personas fallecidas y 12.400 heridos tras los devastadores terremotos en Venezuela https://t.co/4E2z7xqWmz pic.twitter.com/wbut48PU3q — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 3, 2026

Si bien es cierto que en esta oportunidad no han informado la cifra oficial de desaparecidos, desde las Naciones Unidas estiman que el número podría alcanzar a 50 000, conforme vayan transcurriendo las semanas.

De momento, se sabe que el Gobierno venezolano ha habilitado 13 refugios en el estado de La Guaria y otros 55 entre Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados, según los últimos reportes a cargo del presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez.

Confirma gestiones la reconstrucción de más de 800 edificios afectados

Del mismo modo, la mandataria de Venezuela también anunció el inicio de las gestiones de su administración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender a los daños estructurales a consecuencia del doble terremoto.

Rodríguez lamentó las daños y pérdidas materiales que han dejado los terremotos, entre hospitales, vías y puentes. En ese contexto, confirmó ha empezado las conversaciones para lograr su pronta reconstrucción, en favor de sus ciudadanos afectados.

"Hice un contacto telefónico y dije: Se crea un fondo para la reconstrucción, un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares de fondo que vamos a recuperar del Fondo Monetario Internacional". Hoy sostuvimos reuniones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario, justamente para recuperar esos recursos, 855 edificios fueron afectados", indicó.

Los ciudadanos venezolanos siguen clamando por más ayuda, no solo para poner a salvo a sus seres queridos, también para lograr salvar más vidas, en medio del desastre natural que viene enlutando al país.