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Javier Milei se reúne con Keiko Fujimori y afirma: "Abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú"

El presidente de Argentina, Javier Milei difundió en redes sociales que sostuvo una conversación con Keiko Fujimori asegurando que es el inicio de una nueva etapa entre países.

Javier Milei se reúne Keiko Fujimori y plantea una nueva etapa en la relación
Javier Milei se reúne Keiko Fujimori y plantea una nueva etapa en la relación (Composición Exitosa)

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 02/07/2026

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Concluidos los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral que dan a Keiko Fujimori como virtual presidenta electa del Perú, diversos jefes de estado se han pronunciado para emitir sus felicitaciones a la lideresa de Fuerza Popular. En este caso, Javier Milei, presidente de Argentina, comunicó que esta mañana habló con la eventual mandataria para lo que sería una "nueva etapa entre ambas naciones".

Publicación en redes sociales

El presidente de Argentina, Javier Milei, saludó públicamente a través de sus redes sociales a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, tras conocerse su triunfo electoral, luego de una conversación telefónica aseguró que ambos países iniciarán una nueva etapa de cooperación al encontrarse en un camino de libertad.

"Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", afirmó la comunicación en redes sociales.

Colaboración entre ambas naciones tratando aspectos prioritarios

Asimismo, en su mensaje, Milei señaló que durante la conversación ambos coincidieron en la necesidad de impulsar políticas orientadas a promover una mayor libertad económica, fomentar el crecimiento y reforzar el trabajo conjunto para enfrentar al crimen organizado que opera a nivel internacional.

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En ese sentido, el jefe de estado Argentino mencionó que, el Perú pasará a formar parte de un bloque de países de la región que, en sus palabras, comparten una visión política enfocada en la defensa de la libertad en contra el socialismo.

"Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional. El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", enfatizó en su mensaje Javier Milei.

Hasta el momento, la presidenta electa Keiko Fujimori no ha difundido un pronunciamiento público sobre la conversación sostenida con el mandatario argentino. Sin embargo, el mensaje de Milei refleja la intención de ambos gobiernos de mantener una agenda común en temas políticos, económicos y de seguridad.

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Finalmente, la alianza entre el mandatario Javier Milei y la eventual presidenta de la República, Keiko Fujimori deja clara la conversación en la que se abordaron asuntos de integración regional, comercio, inversión y estrategias de trabajo bilateral para combatir las organizaciones criminales transnacionales, en el marco del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Perú.

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