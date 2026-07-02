Mesías Guevara cuestiona legitimidad de Keiko Fujimori: "La señora ha sacado el 10%"

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Mesías Guevara dialogó recientemente sobre la coyuntura política nacional a través de Exitosa. El dirigente del Partido Morado advirtió que el gobierno de Keiko Fujimori presenta una debilidad de origen, fundamentada en la limitada representatividad que alcanzó en las recientes elecciones presidenciales.

Análisis sobre el respaldo electoral

Según Mesías Guevara, la legalidad de la administración de Fujimori es un hecho, pero la falta de legitimidad surge al contrastar sus votos con el padrón electoral total. El político subrayó que un respaldo cercano al 10% del electorado es insuficiente para representar a toda la nación.

"Este gobierno que hoy se va a instalar pronto es legal, pero es ilegítimo, por la cantidad de votos que ha sacado. No representa, si analizamos el padrón electoral, que somos cerca de 27 millones de habitantes, solamente la señora Keiko Fujimori ha sacado el diez 10%", declaró el excandidato.

El dirigente enfatizó que esta escasa representatividad obliga a la futura gestión a modificar sus estrategias para gobernar. Según el entrevistado, el desafío central de este nuevo periodo presidencial será demostrar un pensamiento eminentemente democrático para poder conectar finalmente con la población peruana.

Desafíos para la gobernabilidad

Para superar esta crisis de legitimidad, el político sugiere que es imperativo buscar consensos y fomentar un diálogo abierto con otras fuerzas políticas. Según el exaspirante al sillón presidencial, la pacificación nacional debe ser la prioridad absoluta de la gestión que está por iniciar.

El entrevistado remarcó que las autoridades deben evitar a toda costa ser cómplices de la polarización que divide actualmente al territorio. La estabilidad del país dependerá totalmente de la capacidad que tenga Fujimori para integrar diversas voces dentro de su plan de trabajo.

La democracia peruana exige un ejercicio de humildad política, según se desprende de las declaraciones recogidas en la entrevista. La legitimidad del gobierno de Keiko Fujimori estará supeditada a las acciones concretas que emprenda para incluir a quienes no respaldaron su propuesta electoral.

Esta situación requiere que la futura presidenta implemente canales de comunicación efectivos con todos los sectores sociales. La gestión gubernamental deberá priorizar la atención a las demandas ciudadanas para mitigar la percepción de ilegitimidad señalada por los diversos actores políticos críticos.

Finalmente, el gobierno de Keiko Fujimori es legal pero ilegítimo debido al escaso respaldo electoral que recibió en las urnas. El camino hacia la estabilidad exige buscar consensos y fortalecer el diálogo democrático nacional para garantizar el bienestar de todos los peruanos.