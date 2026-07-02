Venezuela: Delcy Rodríguez confirma coordinaciones con Estados Unidos y el FMI para la reconstrucción de edificios

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el inicio de las gestiones de su administración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender a los daños estructurales a consecuencia del doble terremoto que azotaron al país el pasado 24 de junio.

Tras los movimientos telúricos de magnitud 7.2 y 7.5, diversos líderes mundiales y presidentes de la región han enviado ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas y equipos para intensificar las labores de rescate, a ocho días de la catástrofe en la nación caribeña.

Reportan más de 800 edificios afectados

En un pronunciamiento público realizado la noche de este jueves 02 de julio desde Caracas, la mandataria venezolana brindó detalles sobre las daños y pérdidas materiales que han dejado los terremotos, entre hospitales, vías y puentes.

En ese contexto, lamentó que a la fecha hayan sido afectados más de 800 edificios, motivo por el cual -indicó- que ha empezado las conversaciones para lograr su pronta reconstrucción en favor de sus ciudadanos afectados.

"Hice un contacto telefónico y dije: Se crea un fondo para la reconstrucción, un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares de fondo que vamos a recuperar del Fondo Monetario Internacional". Hoy sostuvimos reuniones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario, justamente para recuperar esos recursos, 855 edificios fueron afectados", indicó.

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez anuncia conversaciones con EEUU y el FMI para reconstruir infraestructura.



"Hoy sostuvimos reuniones con el Departamento de Estado y el Fondo Monetario para recuperar esos recursos. 858 edificios fueron afectados" https://t.co/LzHmRmwWNZ pic.twitter.com/vk2pneDLei — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 3, 2026

En la previa, este miércoles 01 de julio, Delcy Rodríguez decretó siete días de duelo nacional, a partir de las 6:00 p. m. de ayer, en conmemoración por los terremotos ocurridos y el terrible saldo de víctimas que viene dejando.

Cifra de fallecidos aumenta a 2 595

La mandataria de Venezuela también actualizó la cifra de fallecidos y heridos que viene dejando el doble terremoto con epicentro en la región central del país. De esta manera, indicó que han perdido la vida 2 595 personas, mientras que la cantidad de heridos subió a 12 400.

El Gobierno venezolano no informó una cifra oficial de desaparecidos. Por su parte, las Naciones Unidas estimó que el número podría alcanzar a 50 000, conforme van transcurriendo las semanas.

De momento, se sabe que han habilitado 13 refugios en el estado de La Guaria y otros 55 entre Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados, así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez.

Los ciudadanos venezolanos siguen clamando por más ayuda, no solo para poner a salvo a sus seres queridos, también para lograr salvar más vidas, en medio del desastre natural que viene enlutando al país.