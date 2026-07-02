Rescatan con vida a guardia que estuvo 8 días entre los escombros tras fuertes terremotos en Venezuela

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un verdadero milagro ha ocurrido en Venezuela, donde después de 8 días un guardia fue rescatado con vida tras permanecer entre los escombros durante 8 días debido a los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 azotaron el país el pasado miércoles, 24 de junio.

Rescatan con vida a guardia tras potentes sismos en Venezuela

Grupos de rescatistas de países como Chile, Costa Rica, El Salvador, Portugal, México, Estados Unidos y del misma Venezuela unieron esfuerzos para salvaguardar la integridad del guardia identificado como Hernán Alberto Gil Flores.

El hombre quedó atrapado entre los escombros de la caseta de vigilancia del edficio donde trabajaba en Catia La Mar, una zona costera del estado norteño de La Guaira que fue arrasado por el doble sismo.

Luego de varios días de búsqueda, un grupo de socorristas lo halló con signos vitales el último lunes y comenzó las tareas para rescatarlo. Ahora, después de más de una semana debajo de los estragos causados por los potentes fenómenos naturales fue sacado a la superficie por lo que su historia se ha convertido en un verdadero milagro.

Cabe señalar que, fue el equipo USAR Bomberos de Chile se encontraba trabajando ininterrumpidamente. Después de cinco días de trabajo arduo se toparon con un hecho insólito localizaron a Gil Flores.

En un video publicado en la cuenta oficial de X de los Bomberos de Chile se observa el momento exacto del hallazgo cuando el guardia mueve una mano por sobre las piedras que estaban por encima de su cuerpo.

Días de arduo trabajo

El guardia de seguridad se mantuvo protegido en una pequeña caseta de seguridad. Esta estructura, de acuerdo a Ezequiel Gallardo, oficial de enlace de los bomberos de Chile señaló que funcionó como sarcófago.

Durante la última noche de su encierro entre las ruinas, los equipos de búsqueda habían logrado finalmente establecer contacto visual con Gil. Tenía un ojo enrojecido y portaba una mascarilla que los rescatistas le entregaron a través de un pequeño hueco. Además, se mantuvo hidratado mediante una sonda.

Finalmente la mañana de este 2 de julio, a más de una semana ocurridos los terremotos de gran intensidad, Gil fue rescatado. Salió a la superficie mediante un túnel de unos tres metros. Según medios se encuentra en buenas condiciones y fue trasladado a un centro asistencial.

Un verdadero milagro ha ocurrido en Venezuela, en donde equipos de rescate de diversos países rescataron a un guardia que permanecieron entre los escombros durante 8 días debido a los devastadores terremotos que azotaron el país el pasado miércoles, 24 de junio.