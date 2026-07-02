Menor fallece por rabia tras contacto con un murciélago: ¿Qué hacer si ocurre una exposición?

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La muerte de un niño en Canadá por rabia, luego de haber estado en contacto con un murciélago, ha vuelto a poner el foco sobre una enfermedad casi siempre mortal una vez que aparecen los síntomas. Aunque los casos son poco frecuentes, especialistas recuerdan que actuar de inmediato tras una posible exposición puede prevenir el desarrollo del virus.

¿Qué hacer si un murciélago te muerde o te araña?

El reciente fallecimiento de un menor en Canadá, presuntamente tras haber tenido contacto con un murciélago infectado con el virus de la rabia, ha generado preocupación sobre una enfermedad que, si bien es poco común, continúa representando un riesgo para la salud pública.

El caso recuerda la importancia de actuar rápidamente ante cualquier posible exposición, ya que el tratamiento preventivo es altamente eficaz si se aplica antes de que aparezcan los síntomas.

Los especialistas recomiendan que, si una persona es mordida o arañada por un murciélago, o incluso sospecha de un contacto directo con el animal, debe lavar inmediatamente la herida con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos.

Luego, es indispensable acudir cuanto antes a un establecimiento de salud para que un médico evalúe la necesidad de aplicar la profilaxis posexposición, que incluye la vacuna antirrábica y, en algunos casos, inmunoglobulina.

Según especialistas, no existe un tratamiento eficaz establecido para la rabia una vez que aparecen los síntomas, y la muerte suele ocurrir entre siete y catorce días después del inicio de los síntomas.

¿Cuáles son los síntomas y por qué es tan peligrosa?

Los síntomas en humanos suelen aparecer entre 20 y 60 días después de la exposición, pero pueden comenzar mucho antes o después. Estos síntomas iniciales incluyen síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza o debilidad, o dolor o molestias en la zona de la mordedura.

Posteriormente, los síntomas pueden progresar a dificultad para tragar, salivación excesiva, espasmos musculares, convulsiones, confusión, ansiedad, miedo al agua y comportamiento anormal.

Aunque la mayoría de los contagios de rabia en el mundo están asociados a perros infectados, en varios países, los murciélagos representan uno de los principales reservorios del virus. Por ello, las autoridades sanitarias aconsejan evitar cualquier contacto con estos animales, especialmente si se encuentran heridos, desorientados o dentro de viviendas.

El caso ocurrido en Canadá demuestra que, aunque la rabia es una enfermedad poco frecuente, no debe subestimarse. Buscar atención médica de inmediato tras una posible exposición sigue siendo la medida más efectiva para prevenir una infección que, una vez desarrollada, prácticamente no tiene tratamiento curativo.