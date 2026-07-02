Bukele felicita a Keiko Fujimori por triunfo y asegura fortalecimiento entre El Salvador y Perú

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A través de una carta emitida el pasado 30 de junio, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele saludó a la actual presidenta electa del territorio nacional, Keiko Fujimori, señalando la importancia de colaborar en acciones que busquen mejoras en ambas naciones.

Bukele emite carta saludando a Keiko Fujimori por triunfo electoral

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió una carta de felicitación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por haber logrado convertirse en la presidenta de todos los peruanos, reconociendo su liderazgo para conducir el destino del país.

En la misiva, también destaca el interés conjunto por fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

"En nombre del pueblo y Gobierno de la República de El Salvador, de mi esposa Gabriela y en el mío propio, me es grato transmitirle mis más sinceras felicitaciones con motivo de su elección como Presidenta de la República del Perú", enfatiza el comunicado.

Saludo presidencial de Bukele a Keiko Fujimori a través de carta de felicitación.

Asimismo, Bukele aprovechó la ocasión para reiterar la disposición de El Salvador de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales con el Perú a través de Keiko Fujimori como presidenta electa, destacando los históricos lazos de amistad que unen a ambos países.

"Aprovecho la oportunidad para reiterar la firme voluntad de El Salvador de continuar fortaleciendo los profundos lazos de amistad, cooperación y entendimiento que tradicionalmente han unido a nuestros pueblos, en beneficio recíproco de ambas naciones".

El mandatario indicó que existe la voluntad de seguir impulsando la cooperación y el entendimiento mutuo en beneficio recíproco de ambas naciones, con el objetivo de consolidar una agenda común orientada al desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. Un aspecto importante para el país, dado el modelo utilizado por el jefe de estado del país extranjero que ha tenido significativos resultados en contra la delincuencia.

De acuerdo la parte final de la carta de felicitación, el presidente salvadoreño sus mejores deseos para la gestión que encabezará Keiko Fujimori durante los próximos años y manifestó su confianza en que el Perú continúe avanzando en progreso.

Finalmente, la carta emitida se suma a las diversas felicitaciones internacionales que ha recibido Keiko Fujimori tras los resultados. En los últimos días, distintos jefes de Estado, como Bukele han expresado su intención de trabajar de manera coordinada con el próximo gobierno peruano para fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación.