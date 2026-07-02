Tailandia: Nueve monjes budistas mueren atropellados por una camioneta conducida por un menor

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una tragedia sin precedentes conmociona a la provincia de Mukdahan, en Tailandia, tras confirmarse el fallecimiento de nueve monjes budistas. El fatal accidente ocurrió cuando un menor de apenas once años perdió el control de una camioneta, embistiendo violentamente a un grupo religioso.

Detalles sobre el trágico accidente vial

El suceso se registró este jueves 2 de julio, mientras un grupo compuesto por 35 monjes y 5 laicos caminaba al costado de la vía. El menor, quien habría sustraído el vehículo familiar sin supervisión, impactó directamente contra la procesión religiosa.

La fuerza del choque provocó la muerte instantánea de 9 religiosos en el lugar de los hechos. Además, los servicios de emergencia informaron que al menos 4 monjes se encuentran en estado crítico, mientras otros diez sufren diversas heridas que requieren atención médica urgente actualmente.

Los equipos de rescate desplegados en la zona describieron un escenario desgarrador tras el impacto de alta velocidad. Los sobrevivientes, visiblemente afectados, fueron auxiliados rápidamente por los lugareños, quienes intentaron brindar los primeros socorros mientras esperaban el arribo de las unidades médicas especializadas al sitio.

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Ante esta situación, líderes religiosos han solicitado mayor presencia policial en rutas de peregrinaje para evitar futuros desastres. La comunidad internacional ha expresado sus condolencias, resaltando la necesidad de implementar controles viales más estrictos que protejan a los peatones en zonas rurales vulnerables del país asiático.

Diversos monasterios han organizado jornadas de oración en memoria de las víctimas. Estas ceremonias buscan brindar consuelo a las familias afectadas, mientras se debate la importancia de crear senderos seguros para los religiosos, evitando que sigan caminando por rutas de alto flujo vehicular sin protección alguna.

Investigación judicial y seguridad en Tailandia

Las autoridades tailandesas mantienen al menor bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones correspondientes. El enfoque principal es determinar cómo el niño accedió a las llaves y la responsabilidad de los adultos encargados, dado que la edad mínima legal para conducir asciende a 18 años.

Este suceso reabre un debate nacional sobre la seguridad vial en Tailandia, país frecuentemente criticado por sus altas tasas de siniestralidad. Las autoridades analizan si el exceso de velocidad o la falta de vigilancia parental fueron los factores determinantes detrás de esta dolorosa pérdida humana.

La comunidad local permanece en profundo duelo tras la pérdida de los nueve monjes budistas. Las autoridades continúan investigando este grave accidente vial causado por un menor de edad en Mukdahan, mientras el país cuestiona seriamente su actual normativa de seguridad vial y supervisión parental.