Conductora de TV hace INESPERADA advertencia sobre nueva modalidad de robo del que fue víctima

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una conocida conductora de TV sorprendió al lanzar una advertencia en sus redes sociales sobre una nueva modalidad de robo del que habría sido víctima. Según precisó, encontró un objeto extraño que la mantuvo alerta.

Presentadora advierte nueva modalidad de robo

La inseguridad ciudadana sigue siendo un tema preocupante y no solo en Perú. Pues bien, en las últimas horas se hizo viral el mensaje de una conocida conductora de televisión del programa de RCN, 'Buen día, Colombia', donde advierte a sus seguidores tener mucho cuidado al momento de estar en las calles de Bogotá.

Según indicó la presentadora María Mercedes Ruiz en sus redes sociales, vivió una preocupante experiencia. Al acercarse a su auto para emprender su recorrido, se percató de un objeto extraño adherido a la manija del vehículo. Aunque al principio, el mensaje en él no le pareció sospechoso e incluso lo calificó por un segundo como un gesto amable y una invitación a actuar.

Pero, de acuerdo a lo que precisó, reflexionó sobre la presencia de ese objeto en su auto y ante la incertidumbre prefirió alertar y denunciar el hecho ante las autoridades pertinentes en Bogotá.

"Alerta, presten mucha atención porque quiero advertirles sobre una táctica que están utilizando los ladrones. Cuando salí del supermercado vi atada a la manija de mi carro una servilleta que decía: 'Hermosa'", señaló la periodista colombiana, María Mercedes Ruiz.

Denunció el hecho a la policía colombiana

La conductora de televisión colombiana señaló en su mensaje difundido en Instagram que este objeto sería la nueva modalidad que usarían los delincuentes para distraer a sus víctimas para robarles después.

"De inmediato pensé que se trataba de un halago, pero a los pocos segundos comprendí que se trataba de un intento por distraerme", explicó, para seguidamente confirmar con la policía que esa acción era usada por los facinerosos para identificar a posibles víctimas. "Consulté con la Policía Nacional de Colombia y ellos me confirman que, en efecto, se trata de una táctica para reducir tu atención, marcarte como una presa vulnerable y así robarte", acotó.

Conductora de TV da consejos para evitar ser víctimas de robo

En ese marco, María Mercedes Ruiz aprovechó el video para explicarle a sus seguidores algunos consejos y recomendaciones que pueden tener en cuenta para evitar ser víctimas de esa modalidad de robo.

"Si al llegar a tu carro te encuentras con cualquier objeto extraño, no lo toques directamente con tu piel. Evita el contacto con los ojos, con la nariz, con la boca, incluso con las manos. Retíralo delicadamente si debes hacerlo con unos guantes o con bolsa plástica", indicó.

Seguidamente, precisó que si se percatan de algún movimiento extraño o sienten molestias como náuseas, resequedad extrema en la boca u hormigueo en las manos, no duden en pedir ayuda rápido a una autoridad cercana y no conducir sus vehículos.

La periodista y conductora de TV, María Mercedes Ruiz, compartió a través de su cuenta de Instagram una información que dejó preocupados a sus seguidores: una nueva modalidad de robo en Bogotá.