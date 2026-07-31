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Crimen en la industria

Luto en la música: asesinan a querido músico tras recibir múltiples disparos de bala

El intérprete fue abatido a balazos cuando se dirigía a trabajar. La familia del reconocido músico pidió por justicia, mientras las autoridades investigan el móvil del crimen ocurrido el 27 de julio.

La muerte del músico dejó gran conmoción.
La muerte del músico dejó gran conmoción. (Composición Exitosa)

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 31/07/2026

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El asesinato del músico Sergio "Checo" Padilla conmocionó a México luego de que el reconocido cantante y guitarrista fuera atacado a balazos en Ecatepec, Estado de México. El crimen ocurrió cuando se dirigía a trabajar y ahora las autoridades buscan esclarecer lo sucedido, mientras su familia reclama justicia por el caso.

Familia pide justicia tras el asesinato del músico

El cantante y guitarrista Sergio "Checo" Padilla, de 72 años, perdió la vida el último 27 de julio después de ser atacado por hombres armados mientras transitaba por calles de Ecatepec. Los agresores viajaban en una motocicleta y dispararon contra el artista antes de darse a la fuga. La investigación continúa para determinar el móvil del ataque.

La irreparable pérdida fue confirmada por su nieto, Jonathan Padilla, quien utilizó sus redes sociales para informar sobre la muerte del músico y solicitar que el crimen no quede impune.

"Solo pedimos justicia", clamó el pariente.

Asimismo, la familia también mostró su preocupación por el avance de las investigaciones y pidió que las autoridades identifiquen a los responsables del asesinato. Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de México no ha informado una conclusión oficial sobre el motivo del ataque.

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Una trayectoria dedicada a la música y la radio

Durante varias décadas, el reconocido músico construyó una carrera en la música regional mexicana como cantante y guitarrista. También fue ampliamente distinguido por su participación en el programa radial "Buenos Días", de Grupo Radio Centro, donde colaboró junto al conductor Héctor Martínez Serrano, convirtiéndose en una figura conocida entre varias generaciones de oyentes.

Una de las líneas de investigación considera que el crimen podría estar relacionado con un presunto asalto; sin embargo, esa hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía. Por ese motivo, las autoridades mantienen las diligencias para reunir las pruebas y establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

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Este caso generó diversas reacciones entre seguidores, colegas y usuarios de redes sociales, quienes lamentaron la muerte del artista y expresaron mensajes de solidaridad con su familia. Mientras tanto, las investigaciones continúan y las autoridades no han reportado a personas implicadas en el asesinado del músico.

El asesinato del músico en Ecatepec continuará aún bajo investigación y hasta el momento se mantendrá sin responsables que hayan sido identificados. La familia mantiene su pedido de justicia mientras las autoridades mexicanas buscan aún esclarecer el crimen del popular músico, un caso que ha generado gran impacto por la trayectoria del artista y las circunstancias del ataque.

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