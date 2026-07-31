Terremoto de magnitud 4,7 sacude los Campos Flégreos de Nápoles y aumenta vigilancia en zona volcánica

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terremoto de magnitud 4,7 sacudió los Campos Flégreos, cerca de Nápoles, una de las zonas volcánicas más vigiladas de Italia. El movimiento generó preocupación entre habitantes del área, mientras organismos especializados continúan con el seguimiento de la actividad sísmica registrada en los últimos meses.

Sismo en los Campos Flégreos mantiene alerta a las autoridades italianas

El movimiento telúrico ocurrió en la zona de los Campos Flégreos, ubicada al oeste de Nápoles, donde en los últimos meses se han registrado diversos episodios sísmicos. El área permanece bajo observación debido a la presencia de un sistema volcánico activo.

El terremoto alcanzó una magnitud de 4,7 y fue percibido por residentes de distintos sectores cercanos al epicentro. Hasta el momento, no se han reportado daños graves ni víctimas relacionados con este nuevo movimiento.

Los Campos Flégreos forman parte de una región considerada de alta vigilancia geológica por las autoridades italianas. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) mantiene controles constantes para registrar cambios en la actividad del subsuelo.

🔴 BREAKING NEWS: purtroppo come era prevedibile ci sono danni significativi ai #CampiFlegrei in seguito al fortissimo #terremoto di M 4.7 avvenuto poco a nord della Solfatara ad una profondità di soli 2.6 km.



Alcuni edifici sono crollati e in alcune zone è saltata la corrente pic.twitter.com/yZ5z53vrHx — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 31, 2026

Los especialistas han señalado en anteriores reportes que los movimientos sísmicos forman parte de un periodo conocido como bradisismo, un fenómeno relacionado con el ascenso y descenso del terreno provocado por procesos internos del sistema volcánico.

Italia mantiene monitoreo por actividad sísmica en Nápoles

La zona de Campi Flegrei, como también se conoce a los Campos Flégreos, cuenta con una población cercana a cientos de miles de personas. Por ello, las autoridades mantienen protocolos de vigilancia ante cualquier cambio registrado en la actividad volcánica.

En los últimos meses, diferentes terremotos han sido detectados en esta área, incluyendo movimientos superiores a magnitud 4 que fueron sentidos por la población de Nápoles y localidades cercanas. Los registros son analizados por instituciones científicas.

⚠️ UPDATE: A M4.7 earthquake struck the Phlegraean Fields (Campi Flegrei) volcanic area near Naples, Italy.



At least four people are injured, with cracks and structural damage reported on houses and churches.#Terremoto - Sismo - #Napoli - Pozzuoli - Fuorigrotta - Campania https://t.co/mjsjba0DvK pic.twitter.com/WhV6YkFMkS — GeoTechWar (@geotechwar) July 31, 2026

Según los reportes oficiales citados por medios internacionales, los sismos registrados en la zona no significan automáticamente una erupción volcánica, pero requieren seguimiento permanente debido a las características del sistema volcánico de los Campos Flégreos.

Las autoridades continúan recopilando información sobre el comportamiento del terreno, la actividad sísmica y otros parámetros relacionados con el volcán. El objetivo es mantener actualizado el monitoreo y brindar información a los habitantes de la zona.

El terremoto de magnitud 4,7 vuelve a colocar a los Campos Flégreos de Nápoles entre las zonas geológicas más observadas de Europa. Los organismos especializados mantienen la vigilancia del área para evaluar cualquier cambio en la actividad sísmica y volcánica.