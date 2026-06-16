Periodista de Iquitos denuncia amenazas de muerte contra él y su familia por evidenciar malas obras del Gore Loreto

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En comunicación con Exitosa, Pauner Portal aseguró que viene siendo víctima de intimidaciones y sostuvo que estos hechos estarían relacionados con su labor de fiscalización de presuntas irregularidades en obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Loreto y la Municipalidad de Maynas.

El periodista aseguró que sujetos desconocidos dejaron en la puerta de su vivienda fotografías de seguimiento, imágenes de su familia, una carta amenazante y dos proyectiles calibre 38 , mientras continúa exponiendo presuntas irregularidades en millonarias obras públicas en Iquitos.

Amenazas tras denuncias públicas

El comunicador Pauner Portal denunció públicamente haber recibido graves amenazas contra su vida y la de su familia luego de realizar denuncias sobre presuntas irregularidades en obras ejecutadas en Loreto. Señaló que el hecho ocurrió durante la madrugada en su vivienda ubicada en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos.

"Llegaron unos sujetos, tres de la mañana, a mi domicilio (...) y dejaron un sobre de Manila. Dentro de ese sobre contenían fotos de reglaje hacia mi persona y también imágenes de mi familia. Junto a esas imágenes, una carta amenazante y dos proyectiles calibre 38", declaró.

Pauner Portal denunció haber sido víctima de amenazas

Según detalló, el contenido de la amenaza buscaba silenciar las denuncias que viene realizando desde hace varios meses sobre obras públicas en mal estado.

Portal sostuvo que estos hechos estarían relacionados con su labor de fiscalización ciudadana sobre proyectos ejecutados por el Gobierno Regional de Loreto y la Municipalidad de Maynas.

"Entiendo que estas cosas me hacen por lo que vengo haciendo desde hace dos, tres meses atrás, es decir, fiscalizar, denunciar y evidenciar las malas obras", afirmó.

Pauner Portal denunció haber sido víctima de amenazas

Investigaciones aún sin resultados

El comunicador también informó que presentó la denuncia ante la División de Investigación Criminal (Depincri) de Iquitos el mismo día en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha recibido información concreta sobre el avance de las investigaciones.

"El viernes pasado fui a la Depincri a denunciar toda esta situación. Me hablaron de garantías para mi vida y otras cosas más, pero todavía no he tenido novedades sobre la investigación que está haciendo la Policía", manifestó.

Asimismo, indicó que de manera paralela inició sus propias indagaciones revisando cámaras de seguridad de los alrededores de Radio Astoria, lugar desde donde presuntamente comenzó el seguimiento en su contra.

El caso ha generado preocupación debido a que las amenazas estarían vinculadas directamente al trabajo de denuncia y fiscalización ciudadana. Diversos sectores vienen exigiendo una investigación célere y garantías para la integridad del comunicador y su familia, en medio de cuestionamientos sobre la ejecución de obras públicas en Loreto.