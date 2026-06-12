Periodista se viraliza tras dejar transmisión en vivo del Mundial 2026 para tomarse una foto con Shakira: "Admiración"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Todo un fan. Un periodista argentino se viralizó en las redes sociales tras dejar una transmisión en vivo en el marco de la inauguración del Mundial 2026 desde el mítico estadio Azteca para poder tomarse una fotografía con la cantante colombiana Shakira.

Periodista argentino deja transmisión en vivo de la Copa del Mundo

El inicio de la máxima fiesta del fútbol no solo dejó emociones dentro y fuera de las canchas, sino también un momento que se volvió viral muy rápidamente que tuvo como protagonista al hombre de prensa de origen argentino.

Este episodio ocurrió el jueves, 11 de junio, previo a la jornada inaugural de la Copa del Mundo que se desarrolla en Norteamérica, que inició con el partido entre México vs. Sudáfrica por el Grupo A en el que el 'Tri' logró imponerse 2-0 a los Bafana Bafana.

Fue así como mientras cientos de aficionados se encontraban pendientes del infartante partido, otro momento captó la atención de los usuarios de las plataformas digitales. Se trata de la reacción del periodista deportivo, Marcelo Benedetto, una figura ampliamente conocida en su natal Argentina por su trayectoria en medios especializados así como por su paso en cadenas internacionales.

Durante una emisión en vivo y en directo en el que se encontraba informando sobre los actos previos a la inauguración del torneo, Benedetto se percató de la presencia de la intérprete originaria de Barranquilla acompañada por parte de su equipo de trabajo.

Al notar que cada vez la artista se aproximaba, el comunicador se mostró entusiasmado y, ante la sorpresa de sus compañeros anunció que abandonaría temporalmente la transmisión para cumplir el objetivo de posar al lado de la diva.

¡ESTE CROOSOVER NO LO TENÍAS!



🎙️ @m_benedetto y SHAKIRA en el Azteca, a menos de 24 horas del inicio del #MundialEnDSPORTS.



📸🔙 Ya tenía una con Dua Lipa... #SeHablaAsiDSPORTS pic.twitter.com/0EnGWCpnsk — DSPORTS (@DSports) June 10, 2026

Un gran recuerdo junto a la 'Loba'

"Me permites que voy por una consigna, está viniendo Shakira, voy a buscar a Shaki", expresó entre risas antes de dejar el micrófono y dirigirse hacia donde se encontraba la autora de 'Pies descalzos'.

Las imágenes muestran a Shakira caminando junto a su equipo mientras realizaba actividades relacionadas con los ensayos de la ceremonia inaugural. La artista lucía un atuendo deportivo compuesto por un mallón azul, zapatillas y una blusa negra.

Tan solo segundos después se logra observar a Benedetto lograr acercarse a la cantante, solicitarle la instantánea y ella muy amablemente accede al pedido. El periodista posó con una gran sonrisa y ella hizo el símbolo de amor y paz con su mano.

La algarabía por la máxima fiesta del fútbol tuvo uno de los momentos más virales de las redes sociales en México, donde el periodista deportivo de Argentina Marcelo Benedetto dejó de lado, por un momento, la transmisión en vivo del Mundial para poder tomarse con una fotografía con nada más y nada menos que la cantante Shakira.