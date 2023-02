Corea del Sur niega que sus soldados cometieran masacre en la guerra de Vietnam

17/02/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Entre los años 1960 e inicios de los años 1970, Corea del Sur envió tropas para apoyar a Estados Unidos y Vietnam del Sur en la guerra contra Vietnam del Norte, comunista y apoyado por China y la URSS. El conflicto culminó en 1975 con la caída de Saigón y la reunificación del país asiático.

Los soldados surcoreanos fueron acusados de matar a unos 70 civiles durante una incursión en febrero de 1968, en un caso llevado ante los tribunales de Seúl por una mujer vietnamita que sobrevivió a la masacre. El tribunal del distrito central de Seúl rechazó la semana pasada el argumento del gobierno de que era difícil probar que las tropas surcoreanas fueran las autoras de la matanza y dictaminó que las autoridades eran responsables.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Lee Jong sup, declaró el viernes ante una comisión parlamentaria que su ministerio está seguro de que los "soldados [surcoreanos] no cometieron ninguna masacre". Lee afirmó que el ministerio "no puede estar de acuerdo" con el veredicto e indicó que Seúl podría recurrir el fallo.

"Respecto a cualquier acción legal en el futuro, tenemos previsto consultar a las organizaciones relacionadas", declaró.

El tribunal dictaminó que la víctima Nguyen Thi Thanh debía ser indemnizada con 30 millones de wones (23.800 dólares) más intereses, por los asesinatos en masa perpetrados en la localidad de Phong Nhi, en la provincia de Quang Nam, en el centro de Vietnam. Thanh, de 62 años, que resultó herida en la incursión y perdió a su familia, incluida su madre, presentó la demanda en 2020 solicitando una indemnización al gobierno surcoreano. Lee alegó que la situación durante la guerra de Vietnam era "extremadamente compleja" y que era casi imposible verificar la reclamación de la mujer.

"Hubo demasiados casos en los que los que llevaban uniforme militar surcoreano no eran soldados surcoreanos", afirmó el ministro ante la comisión parlamentaria.