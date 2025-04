Decenas de ciudadanos se reunieron para escuchar radio a pilas en pleno apagón

El último lunes, 28 de abril, se registró un apagón masivo del servicio eléctrico en países de Europa, con lo cual miles de personas estuvieron en gran preocupación. Sin embargo, la radio tradicional jugó un papel muy importante en este inesperado suceso, lo cual ha dejado en evidencia su gran relevancia para mantener informada a la sociedad.

A un lado de una céntrica plaza de Madrid, un grupo de ciudadanos se concentró tras haberse iniciado el apagón en España. Los habitantes se encontraban ansiosos por conocer qué sucedía y cuándo retornaría el fluido eléctrico.

En ese momento, muchos empezaron a desplazarse con dirección a quienes salían con una radio a la calle. Así, se registró que varias personas se reunieron alrededor de una radio que extendía la voz del periodismo a lo largo de la plaza de Jacinto Benavente.

En el tradicional medio de comunicación se escuchaba que ciertas ciudades de España ya estaban recuperando la luz y precisaba mayores datos para quienes aún se encontraban en la oscuridad, pero que ya tenían más calma gracias a que la información les daba claridad sobre lo que ocurriría.

Hombre escuchando la radio en Madrid.

Un joven extranjero se encontraba ubicado en el suelo de la plaza escuchando atentamente lo que se emitía en la radio, que decidió colocar conectada a un altavoz en dicho lugar. Según comentó a elDiario.es, en Chile tienen la costumbre de sacar una radio a la calle ante los casos de emergencia que se registren.

"Quizá otro vecino no tiene o no sabe lo que pasa, y así nos enteramos todos. Constantemente llega gente. Algunos preguntan si se sabe algo. Hago el resumen de lo que escucho, y es una forma de evitar que se pongan nerviosos, que haya caos", agregó el chileno que se encuentra de turismo en España.

Además, el viajero recalcó que los ciudadanos que se encontraban con alguna inquietud podían acercarse a él para oír la información oficial que se difundía y así no caer en los mensajes alarmistas que se podían propalar en dicha situación.

Con la gran relevancia de la radio tradicional, muchos notaron lo importante que era poderla oírla, sobre todo en este contexto del apagón masivo donde es necesario informarse de medios oficiales. Así, la gente que aún no tenía transistores portátiles se fue de inmediato a comprarlos y se formaron largas filas en los comercios que se encargan de venderlos.

Venden radios durante apagón en Europa.

La pequeña tienda que le pertenece a un señor llamado Luis se encontraba llena de radios a pilas, que usualmente no son muy requeridas por los visitantes. Sin embargo, esta vez la fila que se formó fue inmensa. La misma suerte corrieron otros negocios dedicados a lo mismo en diferentes puntos de España.

"Nunca he vendido tanto en décadas de negocio. En esta situación, lo más simple no falla. Pero espero que esto no dure mucho, se tiene que arreglar", contó Luis al referido medio.