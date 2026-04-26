Delcy Rodríguez se solidariza con Donald Trump por atentado durante ceremonia: "La violencia nunca será una opción"

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El intento de agresión contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el desarrollo de una cena de prensa ha desatado el pronunciamiento de numerosos líderes políticos en el mundo. Uno de ellos fue la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien empleó sus redes sociales para condenar los actos de violencia.

Presidenta de Venezuela se solidariza con Trump tras atentado

A través de un pronunciamiento oficial, Delcy Rodríguez expresó su rechazo ante el reciente "intento de agresión" contra el mandatario estadounidense y su entorno cercano durante una cena con corresponsables de la Casa Blanca, causado por un hombre que ingresó armado al recinto y disparó repetidas veces.

"Rechazamos el intento de agresión contra el presidente Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Asimismo, la mandataria transitoria de Venezuela subrayó que la violencia no es una vía legítima para quienes promueven la paz, condenando así los discursos de odio vertidos en la esfera política.

"La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz", finalizó su mensaje.

Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte @realDonaldTrump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 26, 2026

Líderes de Latinoamérican expresan su apoyo

Así como la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez, otros líderes de Estado de Latinoamérica se pronunciaron este sábado tras confirmarse la información sobre disparos en el recinto y la posterior evacuación de los invitados.

Una de ellas fue la presidenta constitucional de México, Claudia Scheinbaum, quien empleó sus redes oficiales para brindar un mensaje de solidaridad con su par estadounidense y expresar su alegría por el bienestar de los invitados.

"Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino", escribió.

Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

En esa misma línea, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, también se sumó al apoyo al jefe de la Casa Blanca y condenó "todo acto de violencia venga de donde venga", especialmente cuando se atenta contra la "vida humana".

"Rechazamos categóricamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y la vida humana, venga de donde venga. Ninguna forma de violencia institucional o individual puede tener cabida en una sociedad democrática", escribió.

En conclusión, numerosos líderes de Latinoamérica expresaron su solidaridad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellos la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.