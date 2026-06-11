¡De película! Incautan 100 TONELADAS de droga que iba ser enviada a Europa escondida en madera

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una operación antidrogas de gran magnitud permitió descubrir un cargamento ilícito oculto de una manera poco común. Más de 100 toneladas de cocaína y ketamina fueron halladas impregnadas en miles de toneladas de madera que estaban listas para ser enviadas al mercado europeo. El decomiso evitó que una enorme cantidad de droga llegara a su destino y alimentara las redes internacionales del narcotráfico.

Incautan 100 toneladas de droga

El histórico hallazgo ocurrió en Chile, donde la Fiscalía, la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas llevaron a cabo una investigación que se prolongó durante seis meses. Como resultado de este trabajo coordinado, se detectaron 45 contenedores que transportaban madera proveniente de Bolivia y que ocultaban sustancias ilícitas destinadas a Europa.

Las autoridades informaron que la droga no se encontraba almacenada en paquetes o compartimentos secretos, sino impregnada directamente en la madera. Este método permitió a las organizaciones criminales intentar pasar desapercibidas ante los controles habituales. Debido a esta sofisticada modalidad, la detección no pudo realizarse mediante escáneres convencionales ni simples inspecciones visuales.

Los contenedores fueron intervenidos en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso. En total, se revisaron más de 1.080 toneladas de madera, dentro de las cuales se calculó la presencia de aproximadamente 108 toneladas de cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina. La cantidad representa cerca del 10 % de toda la carga transportada, aunque los investigadores consideran que el porcentaje podría incluso ser superior.

Querían ganar millones con el envío

De acuerdo con las estimaciones oficiales, si el cargamento hubiera llegado a Europa, las organizaciones criminales habrían obtenido ganancias superiores a los 8.300 millones de dólares . Para recuperar la droga impregnada en la madera habría sido necesario recurrir a procesos químicos especializados y laboratorios clandestinos capaces de extraer las sustancias sin dañarlas.

El decomiso ya es considerado el mayor registrado en la historia de Chile. Para dimensionar su impacto, las autoridades recordaron que el récord anterior correspondía a una incautación de aproximadamente nueve toneladas de cocaína realizada en 2001. Sin embargo, la investigación aún continúa y quedan más contenedores por revisar, por lo que no se descarta que la cifra final de droga decomisada siga aumentando en las próximas semanas.

Es así que, la incautación marca un golpe sin precedentes contra las redes internacionales del narcotráfico y evidencia la creciente sofisticación de los métodos utilizados para ocultar drogas. El caso también demuestra la importancia del trabajo de inteligencia y cooperación entre instituciones para detectar cargamentos ilícitos que podrían pasar inadvertidos.