Gobierno del Perú condena tiroteo en Washington que obligó a la evacuación del presidente Donald Trump

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú expresó su rechazo contra el ataque armado registrado durante una cena de periodistas en Washington que obligó a evacuar a todos sus asistentes, entre ellos el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Cancillería condena atentado en la Casa Blanca

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Cancillería del Perú se pronunció tras los incidentes violentos registrados durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento en el cual participaron el mandatario de EE.UU., su esposa Melania Trump y otros miembros del gabinete.

En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su "enérgica condena" contra el cobarde ataque y asimismo su satisfacción de que no se hayan registrado heridos de gravedad a pesar del pavor que generó entre todo el público asistente.

"El Gobierno del Perú expresa su más enérgica condena ante el deplorable acto de violencia registrado esta noche en la ciudad de Washington D.C., durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, y acoge con satisfacción la confirmación de que todos los asistentes al evento, entre quienes se encontraban el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, la primera dama y miembros del gabinete, se encuentran fuera de peligro.

En su mensaje final, la entidad a nombre del Perú expresa su solidaridad con la administración del mandatario estadounidense y en general con todo su pueblo.

📄Comunicado Oficial 008-26: Gobierno del Perú rechaza enérgicamente acto de violencia registrado en Washington D.C.



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Detenido tenía "intención de causar daño"

El sujeto que forzó la evacuación del presidente Donald Trump tras irrumpir armado en la cena de corresponsales enfrenta, por ahora, cargos por uso de armas de fuego en delitos violentos y agresión a agentes federales.

Según confirmó Jeff Carroll, jefe interino de la policía de Washington, se trata de un "actor solitario", por lo que se ha descartado cualquier amenaza persistente contra la seguridad pública.

La fiscal Janine Pirro, quien presenció el incidente, afirmó que el agresor fue interceptado por el Servicio Secreto justo antes de entrar al salón principal con la "clara intención de causar daño".

Mientras la investigación del FBI continúa abierta para determinar sus motivaciones, el acusado permanecerá bajo custodia hasta su primera comparecencia ante el tribunal este lunes, donde se espera que se le imputen delitos adicionales.

En este contexto, el atentado armado durante una cena de prensa ha generado un rechazo de numerosos gobiernos, entre ellos el Perú, que, a través de su Cancillería, condeno el ataque.