Detienen a tirador en cena de corresponsales de la Casa Blanca en hotel de Washington en la que Donald Trump estaba presente

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este sábado 25 de abril, se registró un incidente de seguridad, con presencia de disparos en un evento desarrollado en el Washinton Hilton Hotel en una cena de corresponsales de Washington, en el que Donald Trump, presidente de Estados Unidos se encontraba presente junto a la primera dama Melania. Tras ello se reportó que el presunto atacante fue detenido por agentes del Servicio Secreto.

Acción inmediata del Servicio Secreto de Estados Unidos

Un hombre armado irrumpió esta noche en la Cena de Corresponsales en el hotel Hilton de Washington D.C. durante el evento periodístico más visible del año en Estados Unidos. Frente a dicho acontecimiento, el Servicio Secreto evacuó al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania en cuestión de minutos.

Cabe indicar que, lo que parecía ser la primera Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con Donald Trump como asistente se convirtió esta noche en un operativo de seguridad de alto nivel.

De acuerdo información recogida por CNN, un tirador armado, quien estaba a pocos metros, como portador de "un arma muy seria" intentó ingresar al salón de banquetes del hotel Hilton en Washington D.C. donde se celebraba el evento.

En tal sentido, el atacante fue interceptado y abatido en el vestíbulo del recinto antes de alcanzar el salón principal. Por tal motivo, de manera inmediata, personal del Servicio Secreto irrumpió en el lugar, obligó a los asistentes a cubrirse bajo las mesas y evacuó al presidente Trump, a la primera dama Melania y a varios miembros del gabinete.

Pese a lo suscitado, la cena fue reanudada poco después, según informó la agencia AP. Por su parte, las autoridades solicitaron a los espectadores en el exterior mantenerse alejados mientras continuaba el operativo de seguridad.

Vale indicar que, este evento, que reúne anualmente a periodistas, celebridades y funcionarios del gobierno estadounidense, es uno de los más vigilados del calendario político en Washington. La participación de Trump este año había generado expectativa especial, dado su historial de relación conflictiva con los medios de comunicación.

Donadl Trump se pronuncia tras ser evacuado

Tras ser evacuado de forma urgente, luego de que se reportaran disparos en el lobby del hotel Washington Hilton durante la Cena de Corresponsales, Donald Trump recurrió a sus redes sociales para pronunciarse.

"Vaya noche en Washington. El Servicio Secreto y las autoridades hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía", escribió en su cuenta oficial de Truth Social.

Donald Trump se pronuncia luego de sufrir atentado en hotel de Washington

Además informó que el presunto atacante ya fue detenido y señaló que recomendó que el evento continuara. "He recomendado que el espectáculo continúe", expresó, aunque aclaró que seguirá lo que determinen las autoridades. Añadió que, sin importar la decisión final, la velada sería muy distinta a lo planeado y que eventualmente tendrá que repetirse.

Es así que, hoy el presidente de Estados Unidos fue evacuado junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros del Gobierno, tras escucharse tres o cuatro detonaciones en el hotel Hilton de Washington, que acogía el evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). De forma inmediata el presunto tirador fue abatido.