Incendio en edificio residencial: Reportan al menos dos muertos y más de 20 heridos

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos dos muertos y varios heridos es el saldo preliminar de un incendio ocurrido en la madrugada del jueves 11 de junio en un edificio residencial. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Emergencia tras incendio en edificio: Balance de víctimas

Una nueva emergencia se registró en el interior de un edificio residencial. De acuerdo a los últimos reportes, un incendio se registró en la mañana de este jueves, aproximadamente a las 5:00 a.m., en un inmueble ubicado en una zona turística.

El fuego se habría originado en el tercer piso del edificio en el bloque Trianon II, en la zona de Magaluf, según la Guardia Civil, organismo policial español. Los residentes alertaron a las autoridades correspondientes y fue así que el equipo de bomberos llegó hasta la zona para intentar apagar las llamas e impedir que se expanda a viviendas aledañas.

Tras las primeras diligencias de los bomberos de Mallorca, se maneja la hipótesis de que el incendio se habría generado por un presunto fallo eléctrico en una nevera que comenzó a arder y que el inquilino no logró sofocar. Un vecino del inmueble relató a los medios locales que el morador de esa vivienda le contó que el aparato empezó a echar fuego, intentó apagarlo con un extintor y luego con agua, pero no tuvo buenos resultados y salió corriendo del lugar.

La Guardia Civil precisó que lamentablemente, el incendio dejó al menos dos muertos y 24 heridos, los cuales fueron trasladados a centros médicos para recibir tratamiento por inhalación de humo.

Investigan causas del incendio en Magaluf, Mallorca

Las autoridades también precisaron que todos los residentes del edificio fueron desalojados mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio y atender a los afectados.

Según explicó el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, las dos víctimas mortales habrían fallecido cuando intentaban abandonar el edificio por la escalera. Las causas exactas del origen del fuego sigue bajo investigación.

🚨 Grave incendio esta madrugada en Magaluf.

Lamentablemente, dos personas han fallecido como consecuencia del fuego. Los servicios de emergencia continúan atendiendo a los afectados. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, sigue la evolución en persona. pic.twitter.com/aG52q2SQ8c — Ajuntament de Calvià - Ayuntamiento de Calvià (@_Calvia) June 11, 2026

Incendio en Magaluf: Declaran dos días de luto

A través de X, se reveló que el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, sigue la evolución de la emergencia en persona. Asimismo, se precisó que, debido a la magnitud del siniestro, el Ayuntamiento de Calvià ha decretado dos días de luto oficial en el municipio en señal de respeto a las víctimas, por lo que las banderas del Consistorio ondearán a media asta hasta el sábado.

Una emergencia en España ha generado preocupación. De acuerdo a los últimos reportes, un incendio en un edificio residencial en Magaluf dejó al menos dos muertos y 24 heridos. Las autoridades presumen que el origen del fuego se debería a un cortocircuito, pero eso sigue siendo materia de investigación, en España.