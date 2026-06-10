Accidente entre dos vehículos deja al menos tres fallecidos y más de 10 heridos: Esto se sabe

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en carretera. El accidente entre dos vehículos dejó un saldo preliminar de al menos tres muertos y más de 10 heridos. La policía y autoridades correspondientes investigan las causas exactas del siniestro vial que involucró a un micro y una vagoneta.

Choque de micro y vagoneta dejó varios heridos

De acuerdo a los últimos reportes, un accidente en la carretera a Puerto Paila, en Santa Cruz, dejó varios heridos. Las autoridades precisaron que el siniestro se dio tras el choque de un micro que iba con pasajeros a bordo y una vagoneta. Aparentemente, aún bajo investigación, el incidente vial se suscitó por una invasión de carril por parte de uno de los vehículos.

Ello, habría provocado que el micro, que provenía de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hacia Pailón con trabajadores de una empresa, terminara volcado y cayera algunos metros fuera del asfalto, mientras que el segundo vehículo terminó a un lado de la vía, el martes 9 de junio.

Al tener conocimiento del accidente, los equipos de emergencia en Bolivia se desplazaron hasta la zona para brindar primeros auxilios a los afectados por la colisión. Lamentablemente, las autoridades reportaron que el impacto dejó al menos tres muertos y 18 heridos, así como serios daños materiales.

"Por el momento se encuentran internados en nuestra clínica nueve pacientes del accidente de tránsito. Algunos han tenido una evolución favorable, pero hay otros que todavía que su evolución es reservada", señaló el médico Raúl Escobar.

Accidente en Santa Cruz bajo investigación

Hasta la zona del accidente también llegaron efectivos de la policía y personal de tránsito, quienes empezaron con las diligencias e investigaciones respectivas para esclarecer las causas exactas que dieron origen a la tragedia en la carretera boliviana.

Mientras tanto, las impactantes imágenes del hecho reflejan la magnitud de la colisión que dejó daños materiales de consideración y enlutó a tres familias.

Otra tragedia en carretera: Colisión de autobús y camión

Un autobús que transportaba a peregrinos iraníes, perdió el control y terminó chocando contra un camión cisterna en la provincia de Di Qar, en el sur de Irak, según fuentes del Ministerio de Sanidad iraquí. El siniestro vial se produjo en la carretera que conecta la provincia con Basora, el último domingo 7 de junio.

Las autoridades en Irak detallaron que tras las diligencias sobre el accidente, se reporta un saldo preliminar de al menos 21 muertos y 19 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos de la zona.

Una vez más una carretera es escenario de una tragedia. El choque de un micro y una vagoneta dejó al menos tres muertos y 18 heridos en la carretera a Puerto Paila, en Santa Cruz, en Bolivia.