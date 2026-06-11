Trump anuncia que atacará Irán "con gran dureza" esta noche: "Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas"

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza una nueva amenaza al régimen de Irán al anunciar que atacará "con gran dureza" nuevamente "esta misma noche" encrudeciendo así la tensión entre ambas naciones que parece no tener consenso alguno. Afirmó que asumirán el control de mercados de petróleo y gas de dicha nación.

Donald Trump lanza una nueva amenaza a Irán

Este jueves, 11de junio, tan solo un días después de advertir fuertemente a Irán que "tendrán que pagar las consecuencias" tras reportarse los ataques en que dos helicópteros norteamericanos fueron derribados cerca del estrecho de Ormuz, el mandatario estadounidense ha vuelto a la carga contra el país pérsico para amenazarlo con crudeza.

"Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Armada, Fuerza Aérea, radar, defensa antiaérea y demás sistemas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!) con mucha fuerza esta noche", escribió al inicio de un post publicado en su cuenta de Truth Social.

Agrega que "en un futuro no muy lejano" tomarán "la isla de Kharg y otros puntos estratégicos de infraestructura petrolera" iraní. Además, aseguró que asumirán en su totalidad el control "de sus mercados de petróleo y gas" al igual que lo han realizado en Venezuela, país en el que consideró ello está resultando "sumamente beneficioso" para ambos.

Publicación de Donald Trump en Truth Social en la que amenaza a Irán

Irán califica tregua con Estados Unidos como "irrelevante"

Previamente, la diplomacía iraní manifestó que el alto fuego en vigor entre Irán y Estados Unidos, que data desde el pasado 8 de abril, no tiene prácticamente sentido y subrayó que los ataques de Washington es una "violación palmaria de la Carta de las Naciones Unidas.

"Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no sólo constituyen una violación palmaria de la Carta de Naciones Unidas (...), sino que además convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante", expresó la cancillería de Irán a través de un comunicado.

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