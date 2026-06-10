Mundial 2026: Conoce la hora exacta en la que se dará la inauguración del evento deportivo en México este 11 de junio

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A un día del inicio de la Copa del Mundo, los artistas que se presentarán en el evento deportivo como parte de la inauguración se están preparando y afinando detalles para lo que promete ser un show impresionante con un despliegue preparado para llevarse a cabo en México este jueves 11 de junio, siendo el primer país en comenzar con esta ceremonia.

Inauguración del evento deportivo

El Estadio Ciudad de México realizará su tercera ceremonia de inauguración de un evento de esta magnitud y promete ser sorprendente dada la información de la institución encargada. En ese sentido, la jornada de inauguración englobará fútbol, arte y música en la que se presentarán diferentes cantantes reconocidos a nivel global.

¿A qué hora será la inauguración?

El evento comenzará a las 11:30 de la mañana en la Ciudad de México, en equivalente al horario peruano será 12:30 de la tarde. En ese sentido, el ingreso al estadio para los aficionados comenzará cuatro horas antes, tiempo en el que el público podrá disfrutar de distintas dinámicas y activaciones. Teniendo en cuenta ello, la ceremonia de inauguración durará aproximadamente una hora y media.

⚽🌎 ¡La cuenta regresiva está por terminar! A unas cuantas horas de la gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la estrella colombiana Shakira, considerada una de las máximas artistas latinas de todos los tiempos, afina los últimos detalles de lo que promete ser una... pic.twitter.com/k8OaVUyM7m — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 10, 2026

¿Dónde se puede ver la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia y el partido inaugural se podrán ver desde el Perú en dos de las plataformas de streaming más usadas por los usuarios, Disney + y Paramount +. Asimismo, como parte del show previo al partido, se contará con la presencia de la cantante colombiana Shakira que interpretará la canción oficial del Mundial 2026 'Dai Dai' junto al cantante y compositor nigeriano Burna Boy.

Siguiendo esa línea, se ha publicado en redes sociales los ensayos de Shakira en lo que será su presentación en la inauguración de la Copa del Mundo. En las imágenes difundidas, se ve a la intérprete colombiana junto a sus bailarines ubicándose en el espacio donde estará su puesta en escena.

La inauguración de los otros dos países que serán sede del Mundial (Cánada y Estados Unidos) se llevarán a cabo el próximo viernes 12 de junio y estarán acompañados de una serie de artistas reconocidos que formarán parte de la ceremonia en los dos territorios.

Finalmente, el inicio del Mundial 2026 sigue generando expectativa en el público de diferentes países. En ese sentido, conocer los detalles del evento hacen que nadie se lo pierda y pueda ver el despliegue que se está preparando con anticipación para su desarrollo este jueves 11 y viernes 12 de junio.