Defensor del Pueblo felicita a ONPE y JNE y destaca proceso electoral: "No ha habido ningún cuestionamiento"

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, visitó los estudios de Exitosa para conversar sobre lo que dejó la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. En este diálogo, el defensor aprovechó la oportunidad para felicitar a la ONPE y al JNE por, según indicó, su impecable labor durante la jornada del 7 de junio.

Felicitar a ONPE y al JNE

Gutiérrez también señaló que los comicios pudieron ser llevados a cabo sin ningún tipo de cuestionamiento a diferencia de lo que ocurrió en la primera vuelta. A su vez, expresó su agradecimiento con el resto de instituciones públicas del país que tuvieron un papel clave para que la fiesta de la democracia pueda desarrollarse con total normalidad.

"El balance es felicitar a ONPE y al JNE, han trabajado de manera articulada y respecto al proceso no hubo ningún cuestionamiento y también a todas las instituciones que han participado como el Ministerio Público, Contraloría, PNP, FF.AA., la Defensoría y creo que todos han desplegado el máximo de sus esfuerzos la tranquilidad", indicó.

De acuerdo a información oficial, Josué Gutiérrez dejó en claro que hubo cerca de medio millón de ciudadanos participando de la segunda vuelta de las elecciones generales. Esto gracias a la colaboración de personeros de Juntos por el Perú y Fuerza Popular, además de otros elementos que fueron clave dentro de los comicios.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En declaraciones a Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, destacó el trabajo realizado por los organismos electorales durante el proceso de la segunda vuelta presidencial. "Felicitaciones a la ONPE y al JNE, han trabajado de manera... pic.twitter.com/Zl02QhWMFl — Exitosa Noticias (@exitosape) June 11, 2026

"Hemos hecho un cálculo de más de medio millón de personas involucradas en el proceso, algunos con responsabilidad directa y otros con responsabilidad partidaria e institucional cumpliendo labores de control, de supervisión y también de garantes de seguridad. De esta manera, hemos sentido que no hubo cuestionamiento de ningún partido respecto al acto electoral en sí", añadió.

Actas marcadas durante la segunda vuelta

Es importante precisar que la segunda vuelta de las elecciones generales se desarrolló de la mejor manera, salvo por hechos aislados en diferentes zonas del país. Estos incidentes se dieron a raíz de que se encontraron cédulas de votación rayadas o marcadas antes que los ciudadanos puedan votar.

De inmediato, autoridades como la Policía Nacional del Perú y Fiscalía intervinieron estos locales y detuvieron a los involucrados. Por suerte, las entidades electorales reemplazaron la documentación por lo que el proceso pudo continuar sin mayor problema.

En resumen, el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, felicitó a la ONPE y al JNE por sacar adelante de la mejor manera la segunda vuelta de las elecciones generales.