Papa León XIV envía un mensaje a un día del inicio del Mundial 2026: "La vida no es una carrera para lucirse en solitario"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A un día del inicio del Mundial 2026, el papa León XIV se ha sumado a la fiebre del fútbol y compartió un mensaje lleno de reflexión, pero sobre todo de unión a todo el mundo que tambié se encuentra a la expectativa para disfrutar de la cita mundialista.

El papa León XIV se suma a la fiebre mundialista

Tras su visita histórica a España el sumo pontífice ha dejado en claro su gusto por el deporte revelando inclusive que es simpatizante del Real Madrid. Y a 24 horas del comienzo de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo, ha querido invitar a recorrer esta vida en compañía y no en solitario.

Lo ha realizado a través de un mensaje que ha escrito y se encuentra publicado en sus redes sociales oficiales en el que ha creado una especie de metáfora entre el fútbol y la vida para recordarnos que nos necesitamos los unos a los otros.

"Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos", ha señalado en una publicación en la red social X.

En medio de dicho contexto, León XIV ha advertido que "quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego". Además, ha puntualizado lo siguiente en su pronunciamiento público: "Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida".

Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento,... — Papa León XIV (@Pontifex_es) June 10, 2026

La apertura y el primer partido del Mundial 2026

Este jueves. 11 de junio, se llevará a cabo la apertura del Mundial 2026 en el mítico estadio Azteca, en la Ciudad de México. Será la primera Copa del Mundo que es organizada por tres países y con la mayor cantidad de participantes.

Serán 48 selecciones que bsucarán el tan ansiado título de campeón del mundo que por ahora defiende Argentina y al que aspira con firmeza y con argumentos futbolísticos escuadras como Francia, España, Portugal o Países Bajos. El primer partido se disputará entre México y Sudáfrica, el primero de los 104 partidos.

A través de un mensaje reflexico que evoca a la unión y que invita a recorrer la vida en compañía, mas no en solitario, el papa León XIV se sumó a la fiebre del Mundial 2026. Recordemos que el sumo pontífice ha revelado su gusto por el deporte rey por lo que su pronunciamiento a un día del inicio de la vigésima edición de la Copa del Mundo resulta muy emotiva.