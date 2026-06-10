Papa León XIV bendice imagen del Señor de los Milagros en la "Catedral de los Pobres" durante visita a Barcelona

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV visitó la parroquia de San Agustín en el barrio del Raval, en Barcelona, donde bendijo la imagen del Señor de los Milagros. Durante su estancia en este emblemático templo, conocido como la "Catedral de los Pobres" por su labor de ayuda social, el Sumo Pontífice pasó varios minutos frente al Cristo de Pachacamilla. Para la ocasión, la imagen estaba adornada con arreglos florales en rojo y blanco, en honor a los colores de la bandera de Perú.

Devoción por el Señor de los Milagros

Uno de los momentos más significativos fue la bendición de la imagen del Señor de los Milagros, una de las expresiones de fe más importantes para los católicos peruanos. El sacerdote recordó la multitudinaria devoción que congrega esta imagen en el Perú y destacó su capacidad para unir a millones de creyentes.

"He tenido la oportunidad de estar en Lima y conocer la Basílica. Es impresionante la devoción del pueblo peruano por el Señor de los Milagros", comentó.

La imágen del Señor de los Milagros es considerada la principal expresión de fe católica del Perú , la imagen del Señor de los Milagros congrega anualmente a millones de devotos tanto en el país como en el extranjero.

Su tradicional procesión de octubre, a cargo de la Hermandad del Señor de los Milagros, destaca como una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del mundo, recorriendo las calles de Lima junto a cientos de miles de fieles

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El papa León XIV visita la imagen del Señor de los Milagros que se encuentra en la iglesia de San Agustín en España



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Papa León XIV visita la "Catedral de los Pobres" en el corazón del Raval

El Sumo Pontífice encabezó una emotiva ceremonia en una parroquia agustiniana, donde ofreció un mensaje enfocado en la solidaridad, el amor y el servicio hacia los sectores más vulnerables.

Al concluir su alocución, el Papa impartió la bendición apostólica, siendo despedido con una calurosa y extensa ovación por parte de la comunidad. Asimismo, subrayó que el corazón constituye uno de los símbolos más representativos de la espiritualidad agustiniana y del actual pontificado.

"El corazón es un poco la clave también de este pontificado, es el amor", señaló.

Durante la cobertura del acto, el sacerdote Enrique Martínez resaltó el impacto y la profundidad de las palabras de León XIV. Además, hizo hincapié en que el corazón representa un pilar fundamental tanto para la doctrina agustiniana como para la esencia de este pontificado, asociándolo directamente con el valor del amor. El encuentro finalizó con un intercambio de obsequios entre el Papa y los líderes religiosos de la localidad, en un ambiente lleno de entusiasmo y devoción.

